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Президент Серии А: «Нам необходимо трудиться над модернизацией стадионов»

вчера, 12:42

Президент Серии А Луиджи Де Сьерво рассказал о сильных сторонах итальянского чемпионата.

У нас великолепный чемпионат: шесть команд с разницей всего в два балла в лидирующей группе и восемь команд с разницей в четыре очка в нижней части таблицы. За последние пять лет у нас было четыре разных чемпиона – это исторический факт.

По качеству изображения мы на уровне АПЛ, но нам необходимо трудиться над модернизацией стадионов. Футбол – это общая тема для разговоров.

Когда-то Премьер-Лига отставала от Серии А. Чего не хватило системе? Мы не инвестировали в создание сильной лиги, сосредоточившись на индивидуальности отдельных клубов. Мы упустили интернационализацию бренда, но сейчас с опозданием это исправляем.

В плане национальных прав на показ игр разница невелика: в Англии шесть миллионов подписчиков платного ТВ, и они платят больше. Существует проблема пиратства, но это вопрос культуры.

Где мы точно проиграли, так это зарубежные рынки. Англичане первыми привлекли международных владельцев с большими инвестициями, что позволило их футболу после реформы Тэтчер очистить стадионы.

Сейчас в Италии мы начинаем видеть первые результаты работы правительства и министра [по делам спорта и молодежи] Абоди по модернизации стадионов, как, например, стадион «Аталанты».

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Перевод с tuttomercatoweb.com
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sqss4zsypbcz
sqss4zsypbcz
вчера в 16:58
Комментарий президента Серии А Луиджи Де Сьерво поднимает несколько важных аспектов, касающихся текущего состояния итальянского футбола. Действительно, высокая конкуренция среди команд, разнообразие чемпионов за последние годы и качественное телевизионное изображение говорят о том, что Серия А остается сильным турниром.

Однако проблемы, связанные с устаревшими стадионами и недостаточной международной узнаваемостью, остаются актуальными. Как отметил Де Сьерво, в прошлом итальянские клубы сделали ставку на развитие отдельных команд, а не на общую стратегию продвижения лиги. Этот подход привел к тому, что другие чемпионаты, такие как АПЛ, смогли обогнать Серию А в вопросах коммерциализации и привлечения инвестиций.

Радует, что сейчас в Италии начинают осознавать важность модернизации инфраструктуры и улучшения имиджа лиги на международном рынке. Примеры, подобные новому стадиону «Аталанты», свидетельствуют о начале позитивных изменений. Остается надеяться, что эти усилия принесут плоды и помогут вернуть Серии А былое величие на мировой арене.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:55
Давно пора реконструкции действующих и строительства новых современных стадионов. Наполи и Интер с Миланом давно бы
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 14:53
Надо не модернизировать, а новые строить.
Capral
Capral ответ ne gusta (раскрыть)
вчера в 14:20
В топ-4 в мире- чисто формально.
ne gusta
ne gusta
вчера в 13:35
Серие А сейчас в топ-4 в мире, и этот человек говорит что они в чем-то достигают уровень АПЛ, ни в чем они не превосходят! А так в нулевых бесспорно был лучшей лигой в мире...
Capral
Capral
вчера в 13:26
Побольше набирайте разных Хвичек и Довбиков и будет ваш чемпионат еще "сильней". Как говорил Отец всех народов: "Кадры решают всё"! А где ваши кадры, где ваша сборная?! За последние 12 лет, у итальянских клубов одна победа в еврокубках- это НОНСЕНС, для итальянского футбола, который в нулевых равных себе не знал!!! И при чем здесь стадионы? Разве во времена Недведа, Дель Пьеро или Мальдини стадионы были лучше?! В Серии А были таланты- настоящие, а не подделки разного рода- дешёвые и никчемные. Просто надо иметь мужество признаться и не прикрываться тем, что в этом сезоне у вас относительно конкурентный чемпионат. А какие бездарные были два предыдущих и кто получил лучшего игрока сезона!!! Надо иметь мужество признавать очевидные факты и ошибки, не прятаться от них, а искать ответ на вопросы- почему так получилось...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:59
Ну наши спортивные чиновники - тоже хвастаться горазды!)
Гость
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