Президент Серии А: «Нам необходимо трудиться над модернизацией стадионов»

Президент Серии А Луиджи Де Сьерво рассказал о сильных сторонах итальянского чемпионата.
У нас великолепный чемпионат: шесть команд с разницей всего в два балла в лидирующей группе и восемь команд с разницей в четыре очка в нижней части таблицы. За последние пять лет у нас было четыре разных чемпиона – это исторический факт.
По качеству изображения мы на уровне АПЛ, но нам необходимо трудиться над модернизацией стадионов. Футбол – это общая тема для разговоров.
Когда-то Премьер-Лига отставала от Серии А. Чего не хватило системе? Мы не инвестировали в создание сильной лиги, сосредоточившись на индивидуальности отдельных клубов. Мы упустили интернационализацию бренда, но сейчас с опозданием это исправляем.
В плане национальных прав на показ игр разница невелика: в Англии шесть миллионов подписчиков платного ТВ, и они платят больше. Существует проблема пиратства, но это вопрос культуры.
Где мы точно проиграли, так это зарубежные рынки. Англичане первыми привлекли международных владельцев с большими инвестициями, что позволило их футболу после реформы Тэтчер очистить стадионы.
Сейчас в Италии мы начинаем видеть первые результаты работы правительства и министра [по делам спорта и молодежи] Абоди по модернизации стадионов, как, например, стадион «Аталанты».
Однако проблемы, связанные с устаревшими стадионами и недостаточной международной узнаваемостью, остаются актуальными. Как отметил Де Сьерво, в прошлом итальянские клубы сделали ставку на развитие отдельных команд, а не на общую стратегию продвижения лиги. Этот подход привел к тому, что другие чемпионаты, такие как АПЛ, смогли обогнать Серию А в вопросах коммерциализации и привлечения инвестиций.
Радует, что сейчас в Италии начинают осознавать важность модернизации инфраструктуры и улучшения имиджа лиги на международном рынке. Примеры, подобные новому стадиону «Аталанты», свидетельствуют о начале позитивных изменений. Остается надеяться, что эти усилия принесут плоды и помогут вернуть Серии А былое величие на мировой арене.
Однако проблемы, связанные с устаревшими стадионами и недостаточной международной узнаваемостью, остаются актуальными. Как отметил Де Сьерво, в прошлом итальянские клубы сделали ставку на развитие отдельных команд, а не на общую стратегию продвижения лиги. Этот подход привел к тому, что другие чемпионаты, такие как АПЛ, смогли обогнать Серию А в вопросах коммерциализации и привлечения инвестиций.
Радует, что сейчас в Италии начинают осознавать важность модернизации инфраструктуры и улучшения имиджа лиги на международном рынке. Примеры, подобные новому стадиону «Аталанты», свидетельствуют о начале позитивных изменений. Остается надеяться, что эти усилия принесут плоды и помогут вернуть Серии А былое величие на мировой арене.