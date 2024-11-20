Президент Серии А: «Нам необходимо трудиться над модернизацией стадионов»

Президент Серии А Луиджи Де Сьерво рассказал о сильных сторонах итальянского чемпионата.

У нас великолепный чемпионат: шесть команд с разницей всего в два балла в лидирующей группе и восемь команд с разницей в четыре очка в нижней части таблицы. За последние пять лет у нас было четыре разных чемпиона – это исторический факт.

По качеству изображения мы на уровне АПЛ , но нам необходимо трудиться над модернизацией стадионов. Футбол – это общая тема для разговоров.

Когда-то Премьер-Лига отставала от Серии А. Чего не хватило системе? Мы не инвестировали в создание сильной лиги, сосредоточившись на индивидуальности отдельных клубов. Мы упустили интернационализацию бренда, но сейчас с опозданием это исправляем.

В плане национальных прав на показ игр разница невелика: в Англии шесть миллионов подписчиков платного ТВ, и они платят больше. Существует проблема пиратства, но это вопрос культуры.

Где мы точно проиграли, так это зарубежные рынки. Англичане первыми привлекли международных владельцев с большими инвестициями, что позволило их футболу после реформы Тэтчер очистить стадионы.

Сейчас в Италии мы начинаем видеть первые результаты работы правительства и министра [по делам спорта и молодежи] Абоди по модернизации стадионов, как, например, стадион «Аталанты».