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Нагельсманн: «В прошлом году мы были на дне, но смогли достичь прогресса»

вчера, 08:46
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия1 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о матче с Венгрией в Лиге наций (1:1).

Мы способны играть лучше. Что-то было хорошо, что-то – хуже. Условия были не такими простыми; в субботу мы победили со счетом 7:0, а сегодня внесли девять изменений в стартовый состав.

Нам потребовалось немало времени, чтобы в первом тайме привести игру в порядок. В целом, следует смотреть на ситуацию шире: то, как Венгрия праздновала ничью со счетом 1:1, – это тоже награда для нашей команды.

Чувство сплоченности в нашем коллективе хорошо ощущается. В ноябре прошлого года мы все были на дне, но смогли достичь прогресса. Если мы подойдем к работе в 2025 году так же, как подошли в этом году, то, как мне кажется, мы будем гораздо лучше подготовлены, чем в 2024-м.

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Все комментарии
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вчера в 12:00
Да, да, да есть прогресс, есть...(нет)
112910415
112910415
вчера в 10:51
так себе прогресс
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:38
Что то тренер перемудрил... Венгрия никакущая...
5mg5em7gdnbx
5mg5em7gdnbx
вчера в 09:25
Теперь вы примерно на том уровне над дном, на котором рыба хорошо клюёт - сантиметров 25-30
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:09
Ничья дома с венграми это не успех и прогресс, а пробуксовочка.
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