Нагельсманн: «В прошлом году мы были на дне, но смогли достичь прогресса»

Главный тренер сборной Германии высказался о матче с Венгрией в Лиге наций (1:1).

Мы способны играть лучше. Что-то было хорошо, что-то – хуже. Условия были не такими простыми; в субботу мы победили со счетом 7:0, а сегодня внесли девять изменений в стартовый состав.

Нам потребовалось немало времени, чтобы в первом тайме привести игру в порядок. В целом, следует смотреть на ситуацию шире: то, как Венгрия праздновала ничью со счетом 1:1, – это тоже награда для нашей команды.

Чувство сплоченности в нашем коллективе хорошо ощущается. В ноябре прошлого года мы все были на дне, но смогли достичь прогресса. Если мы подойдем к работе в 2025 году так же, как подошли в этом году, то, как мне кажется, мы будем гораздо лучше подготовлены, чем в 2024-м.