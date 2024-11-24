Перес: «Сегодня я как никогда оптимистично настроен в отношении Суперлиги»

Президент «Реала» , выступая на ежегодном собрании членов клуба, высказался на тему Суперлиги.

Предложение Суперлиги давать футбол бесплатно? Да, это инновационно! Сегодня я как никогда оптимистично настроен в отношении Суперлиги. Постановление Европейского суда, которое является историческим и будет изучаться в университетах, положило конец монополии УЕФА . Мы никогда не говорили, что это будет легко. Это была титаническая задача, с давлением и угрозами... Точно так же, как Бернабеу способствовал созданию Кубка европейских чемпионов, победив соперника. Сегодня мы гордимся этой битвой за Суперлигу. Но речь не может идти только о праздновании приговора. Это уникальная, реальная возможность. Мы хотим вернуть величие в футбол. Система не работает, и момент критический.