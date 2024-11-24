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Перес: «Сегодня я как никогда оптимистично настроен в отношении Суперлиги»

вчера, 15:15

Президент «Реала» Флорентино Перес, выступая на ежегодном собрании членов клуба, высказался на тему Суперлиги.

Предложение Суперлиги давать футбол бесплатно? Да, это инновационно! Сегодня я как никогда оптимистично настроен в отношении Суперлиги. Постановление Европейского суда, которое является историческим и будет изучаться в университетах, положило конец монополии УЕФА. Мы никогда не говорили, что это будет легко. Это была титаническая задача, с давлением и угрозами... Точно так же, как Бернабеу способствовал созданию Кубка европейских чемпионов, победив соперника. Сегодня мы гордимся этой битвой за Суперлигу. Но речь не может идти только о праздновании приговора. Это уникальная, реальная возможность. Мы хотим вернуть величие в футбол. Система не работает, и момент критический.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:42
Что касается Уефа, это действительно мафия, не такая, как привыкли люди воспринимать, но это мафия на высшем уровне, без пистолетов и без убийств, но с шантажом. Сколько команд сначало были за суперлигу и один за другим вышли из проекта. Ювентус хорошо держался, потом и туда дошли и они отказались.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:34
Ювентус отказался, надавили на Анелли. Как Перес с Лапортой хотят создать суперлигу. Они даже друг друга не переваривают. Вся Европа против них. К тому же в Европе арабские деньги крутятся. Против такой "мафии", как они собираются воевать...
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 17:08
Старик не так прост, как кажется.. Но пока одна болтовня..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:04, ред.
Перес как человек американского инвест. банка, будет говорит то что ему скажут американцы. Они и так терпят репутационнве риски. Допустим, Суперлига стартует. Будут матчи Реал - Ференцварош.. не думаю, что телекомпании рады таким событиям
112910415
112910415
вчера в 16:16
о ! навязчивая идея жива, оказывается
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 15:24
Конечно, Перес заинтересован в Суперлиге. Он там будет президентом, вся прибыль и власть будет у него в руках и у Реала. К тому же, это большое наследие.

Но пока что Суперлига мечта. Лично я сомневаюсь, что она будет. Перес стар, у него не хватит времени, чтобы реализовать её.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:16
Флорентино вновь на своём "коньке"...)
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