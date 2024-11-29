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Чистяков рассудит «Краснодар» и «Спартак». Назначения на 17-й тур РПЛ

вчера, 12:38

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тура РПЛ.

30 ноября (суббота)

«Акрон» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Павел Новиков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Пари НН»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Мартынов.

1 декабря (воскресенье)

«Локомотив» – «Химки»: судья – Артём Любимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» Махачкала – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Иванов.

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Юрий Баскаков.

2 декабря (понедельник)

«Ахмат» – «Динамо» Москва: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Французов.

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Все комментарии
100лет
100лет
вчера в 19:24
Ждем супер футбол
n56522hb4nr9
n56522hb4nr9
вчера в 13:26
Пока никаких перемен, стоит пожелать всем хорошего судейства.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 7gv3t7t7hzkf (раскрыть)
вчера в 12:56
Полностью согласен, но меня это только радует...
7gv3t7t7hzkf
7gv3t7t7hzkf
вчера в 12:52
Карасева опускают всё ниже и ниже, сам себя убивает.
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:42
Снова вижу знакомые лица...
Гость
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