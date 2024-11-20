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Судья ошибочно не назначил пенальти в пользу «Ахмата» в матче с «Зенитом»

вчера, 19:43

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) на заседании, которое прошло 13 ноября, рассмотрела обращения клубов РПЛ «Факел», «Крылья Советов», а также департамента судейства и инспектирования РФС.

РПЛ. 15-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Факел» (Воронеж)

«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Цыганка в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Факела» на 87-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Факел» после просмотра монитора на 87-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Факел» №13 Игоря Калинина в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука защитника была неестественно отставлена в сторону, увеличивая площадь его тела, игрок сделал движение отставленной рукой в направлении полёта мяча, контакт произошёл в области, которая считается наказуемой частью руки. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в ситуацию и решение судьи назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

«Крылья Советов» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ивана Абросимова в эпизоде с взятием ворот «Крыльев Советов» на 84-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на 84-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению членов комиссии, игрок атакующей команды ЦСКА №3 Данил Круговой, забивший гол в ворота соперников, не нарушал правила в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды «Крылья Советов» №11 Романом Ежовым, так как с его стороны не было толчка или задержки соперника, он естественным образом двигался в направлении мяча, не отставляя ногу в сторону движения соперника, а падение защитника было обусловлено тем, что он споткнулся сам о ногу соперника, не рассчитав траекторию своего движения к мячу. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот команды «Крылья Советов» в данном игровом эпизоде.

«Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артёма Чистякова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Зенита» на 34-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 34-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с правой рукой игрока обороняющейся команды «Зенит» №30 Матео Кассьерры в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука игрока обороны была отставлена от тела, неестественно увеличивая его площадь. По этой причине комиссия единогласно считает, что ВАР должен был вмешаться и пригласить судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

«Рубин» (Казань) – «Краснодар»

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с отменой взятия ворот «Рубина» на 87-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно отменил взятие ворот команды «Рубин» после просмотра монитора на 87-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №10 Эдуард Сперцян вступил в единоборство за мяч с игроком обороняющейся команды «Рубин» №15 Игором Вуячичем в атакующей фазе команды «Краснодар», предшествующей взятию ворот команды «Рубин», в опасной манере, выполнив подкат на высокой скорости в ноги соперника и совершив контакт средней интенсивности частью открытой стопы высоко поднятой ноги с голенью защитника, не думая о его безопасности. По мнению всех членов комиссии, действия игрока «Краснодара» квалифицируются как опасное нападение, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться и пригласить судью к монитору и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот, назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Рубин» и вынести предупреждение игроку «Краснодара» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

Кубок России. 1/4 финала Пути РПЛ

«Спартак» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизодах с неназначениями 11-метровых штрафных ударов в ворота «Спартака» на 30-й и 49-й минутах матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак» на 30-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не обнаружила факта очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак» №68 Руслана Литвинова в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Ростов» №27 Николаем Комличенко в собственной штрафной площади, так как оба игрока имели одинаковые шансы сыграть в мяч, манера вступления защитника в единоборство не была безрассудной, нападающий коснулся мяча, после чего мяч отскочил от газона и защитник очевидно заблокировал удар с последующим контролем мяча, а слабый контакт в воздухе носком голеностопа защитника с боковой поверхностью стопы нападающего, по мнению всех членов комиссии, не является очевидно наказуемым. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться ввиду отсутствия очевидных оснований считать это решение очевидно ошибочным в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак» на 49-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия игрока обороняющейся команды «Спартак» №68 Руслана Литвинова в единоборстве за позицию в собственной штрафной площади с атакующим игроком команды «Ростов» №27 Николаем Комличенко не являются очевидно наказуемыми, так как оба игрока использовали руки, борясь за лучшую позицию, данное единоборство не повлияло на возможность нападающего «Ростова» играть в мяч, так как мяч находился в другой части штрафной площади и не двигался в зону единоборства этих игроков, со стороны защитника не было очевидного проявления неуважения к игре. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде и решение ВАР не вмешиваться ввиду отсутствия оснований считать это решение очевидно ошибочным.

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Все комментарии
stromshik
stromshik
сегодня в 07:42
Наоборот, если бы судья назначил пенальти в ворота Зенита, вот это была бы ошибка. Грубейшая ошибка! А так он поступил, как все судьи.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:30
Кто бы сомневался.
112910415
112910415
сегодня в 05:11
кто же без греха-то ... )
Люблю Футбол 4
Люблю Футбол 4
вчера в 22:31
Господа Медведевы и те кть его туда поставил, наш ГЛАВНЫЙ, думают что нарисуют своему родному клубу красивую историю... Я СВОИМ ПРАВНУКАМ А ОНИ СВОИМ, и всю правду про Ваш Питербург расскажем, никто его уважать не будет! Я лично уважал Зенит Дика Адвоката, дальше всё, чисто вливание бабла без идеи!и результататы никакие! Может радоваться сколько угодноно результатам в чемпионата бездарей. После 2008 0 результатов в европе, при том что бабок вливают как в лучшие клубы германии если не брать баварию. менеджеры уровня медведева такие же видимо в зените! на уровне)))
Futurista
Futurista
вчера в 21:36
Три очка из рукава...зинаида не права)...
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:19, ред.
Юбилей важнее🥳 Чем честная таблица РПЛ.
viv
viv
вчера в 21:12
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:12
    Так я просто скопировал заголовок данной статьи.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 21:11
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 21:08
      Я бы заменил слово "ошибочно" на фразу ....." ребята, о чем вы, юбилей на носу". Какой пенальти? И число таких "ошибочных" решений в пользу юбиляра будет стремительно расти весной 2025 г. Судьи в РПЛ все знают, все помнят и все понимают.
      dz55emxg3zu2
      dz55emxg3zu2
      вчера в 20:35
      Что изменится? Ничего...
      lotsman
      lotsman
      вчера в 20:30
      И дальше что? На что нибудь влияет это решение ЭСК?)
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 20:20, ред.
      Забавно было бы если бы третьим пунктом было "Судья не правильно назначил пенальти в ворота команды "Спартак"...", но видимо денег не хватило
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 20:10
      Много других заголовков можно было поставить! Но выбрали "правильный")))
      cska1948
      cska1948
      вчера в 20:08
      После скандальных пенальти в ворота Спартака в игре с Сочи в 2020 году Казарцев считает за благо не ставить пенальти в ворота спартаковцев.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:03
      Эти команды не красят рпл
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 20:02
      После драки не машут..
      Capral
      Capral ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 19:59
      Супер, Володя, супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👏👏👏👏👏👏👏
      cska1948
      cska1948
      вчера в 19:58
      Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом» и тем самым повысил свои шансы назначения на следующие игры РПЛ.
      Capral
      Capral
      вчера в 19:57
      Интересно послушать болельщиков Зенита- Джексона, "пенсионера"(он же Белинский от футбола), кацмана...
      ne gusta
      ne gusta
      вчера в 19:54
      Всё!! Начинается теперь плаки-плаки Ахмата блин со всяким апелляциями, заявлениями
      a2sg5vjw675g
      a2sg5vjw675g
      вчера в 19:45
      Не удивился что именно Зениту не поставили
      Гость
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