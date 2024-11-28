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Клубы РПЛ сделали заявление по поводу якобы коррупции в судействе

вчера, 15:17

Сегодня прошло общее собрание клубов РПЛ. На нём было принято решение направить письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в судействе и о необходимости проведения расследования по изложенным фактам.

Клубы Российской Премьер-Лиги последовательно выступали и продолжают выступать за честный футбол и осуждают любое проявление коррупции. Мы дорожим деловой репутацией, доверием болельщиков и отношениями с деловыми партнёрами. В своей деятельности клубы РПЛ руководствуются законодательством Российской Федерации, регламентирующими документами и нормами деловой этики. С сожалением вынуждены в очередной раз констатировать, что судейский вопрос – один из главных катализаторов негативного восприятия продукта РПЛ и всего профессионального футбола.

Вместе с тем считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами. В противном случае, безосновательная позиция обесценивает усилия клубов, Лиги и наших партнёров по развитию премиального национального спортивного продукта, оскорбляет чувства болельщиков, наносит непоправимый вред деловой репутации и может повлечь имиджевые и экономические потери.

При этом мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ. Если такие сведения подкреплены фактами.

В связи с этим мы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе. Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем полную готовность принять участие в данном процессе и инициировать обращение в юрисдикционные органы РФС, а также правоохранительные органы для установления и наказания виновных лиц.

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Все комментарии
trimetil
trimetil
вчера в 20:55
Что-то Гинер вспомнился, вроде-бы ещё не отошёл от дел... Вот кто все схемы знает.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:09, ред.
Самое интересное,это все все знают,как от кого,куда,кому,что,сколько,а доказать не могут,ой,не хотят,так как повязаны все.Но и варитесь в этом болоте,где все с начала сезона,с момента составления календаря игр расписано и распределено,а кукловоды делают свое дело,даже интригу до последнего тура.,где Динамо и Краснодар аккурат сливаются в пользу сами знаете кого.
Vfcdrdddr
Vfcdrdddr ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 19:32
посмотри матчи когда он судит Зенит и краснодар особенно против москвы - откровенно засуживает и Зенит и краснодар...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:14
Как то всё ...неправильно...
Когда обычные люди....болельщики, зрители говорят "Судьи-предвзятые полиграфщики" - тишина и покой...
Когда губернатор сказал "Где наши 36 млн?" - такая чебатуха началась что на одни собрания и чрезвычайные комиссии потратили уже в 3 раза больше...)))

Не знаю откуда ноги растут....то ли в Самарской губернии у губернатора все дела кроме футбола переделаны....то ли в РФС скучно стало...во времена малофутболья....
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:09
Дыма без огня не бывает!..
Kosmos58
Kosmos58 ответ Vfcdrdddr (раскрыть)
вчера в 19:07
Докажи!
Храневец
Храневец
вчера в 18:54
Разворошили змеиное кубло !!! Давно пора .
cska1948
cska1948
вчера в 18:13
Так губернатор сказал, что:" Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394263/krylya-sovetov 28.11.2024
Неужели вы думаете, что человек пришел к губернатору что-то ляпнул, а губернатор, "наивная душа", не имея фактов заявил об этом на всю стравну?
Vfcdrdddr
Vfcdrdddr
вчера в 18:08
карась самая продажная .......
а с ним и оба ку ку.......
Сп62
Сп62
вчера в 17:47
Если не хочет говорить о тайных осведомителях, нужны пытки с пристрастием. И истина восторжествует.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 17:25
Губернатор понял "...что нужно обратить внимание на этот предмет."
В РПЛ нашли "...один из главных катализаторов негативного восприятия продукта..."
Резюмируем: предмет оказался не съедобным продуктом.
Futurista
Futurista
вчера в 17:22, ред.
Коррупции нет...или есть...или была, но нет...но это не точно...решим...углубим...надо посоветоваться с товарищами...примем все меры...все на борьбу...не выметайте сор из избы...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:58, ред.
Да, кстати. Что-то я не слышал от кого - либо по ходу первого круга, что у кого - то возникла даже тень сомнения в адрес судей. В том числе после скандальных матчей. Даже ярые сторонники коррупции в стане судей молчали в тряпочку.
Ошибки - были, да и как без них; во всём мире судьи ошибаются, но ни одного (!) вопроса к ним по поводу мздоимства не было.
Были тишь и гладь да божья благодать, но вот стоило какому - то чиновнику заикнуться об этом, как пошли подземные семибалльные толчки от граждан, вопли возмущённых, настороженных и подозрительных. В крови у нас это, с 30-х годов прошлого столетия, и никак мы не вытравим эту подозрительность. А давно пора. Тогда бы и порядок в стране был. Может быть.
R B
R B ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:46
Что армия, что спорт, везде воруют по-черному. Просто кто-то с кем-то видимо не поделился.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:36
Право, смешно. Для меня. Губернатор же на днях заявил, что у него нет никаких доказательств о коррупции в судейском корпусе. Как баба с коромыслом и вёдрами на плечах у колодца, "выложил" в СМИ сверхсекретные сведения от какого-то чиновника из футбольного клуба, и вот теперь пошла волна морская, похлеще японского цунами в 2011 году.
lotsman
lotsman ответ R B (раскрыть)
вчера в 16:33
Если голова может полететь, то тогда вообще рот не надо открывать. А если открыл, то тогда подтверди свои слова, а не трепи языком как на базаре.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:22
Самарский Славик уже не рад, что рот раскрыл.
ck4x4zqud6gq
ck4x4zqud6gq
вчера в 16:13, ред.
КС решили отмазаться перед губернатором, мол типа результаты плохие из-за того, что судьи с нас деньги трясут, поэтому и недостача огромная, денег нет вот и долбят нас...
В КС конечно понимали, что губернатор не большого ума человек, который проглотит такую байку, но там не предполагали, что он вообще тупой, если не разобравшись, без фактов начнёт кричать на весь мир о том, что ему поведали.
Если не будут доказательств и фактов КС и губернатор будут выглядеть мягко говоря глупо, хотя есть более точное выражение, которое точно отображать кто они после этого, но оно не для печати.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ R B (раскрыть)
вчера в 15:35, ред.
Он из Питера..., и прекрасно понимает, что предоставлять доказательство взяток по воровскому де-факто закону - дутьё на воду. Столичных это всё устраивает. Им проблемы народов Конго - по боку.
Поэтому твоё обращение - в пустоту.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:31
Федорищев назначен губернатором не давно . Решил сразу утвердить свой авторитет и показать , что компетентен во всех вопросах . И как часто бывает - чиновник просто забыл подумать.) И затронул чьи то влиятельные интересы . Включил было "заднюю" , но "обратка" не заставила себя ждать... Короче если по простому - "Поднял волну а сейчас сам опасается как бы она его не смыла"...)))
R B
R B ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:31
Знаешь, здесь может его голова полететь, в прямом и переносном смысле. Это нам просто кажется что 90-е давно позади, 90-е особо никуда и не уходили.
R B
R B
вчера в 15:29
Якобы коррупции))))) Типа коррупция для нашей страны такое редкое явление)) И без губернатора Самарской области понятно насколько "прозрачен" наш спорт и все остальное.
lotsman
lotsman
вчера в 15:29
Они правы. Если обвиняешь, то предоставь доказательства. Иначе это просто бла бла, которое не красит такого человека как губернатор.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:27
Клубы РПЛ просто сместили акценты. Коррупцию не доказать 100%. А вот взаимозачет между клубами и был и есть. Однозначно.. Сегодня, а завтра ты. Но в этом они под расстрелом не признаются, т.к. это не коррупция.
nubom
nubom
вчера в 15:27
Вызовут в ЭСК и наложат штраф в 36 миллионов...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:26
Своё Я К О Б Ы засуньте в свои ненасытные пасти, уро*ы грёбаные!
Оставьте Федорищева в покое. На вас, свиньи, уже пробы негде ставить..., Калыма по вам всем плачет!
x33pp2w23nfu
x33pp2w23nfu
вчера в 15:23
Конечно кто признается в таком деле
Гость
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