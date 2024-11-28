Клубы РПЛ сделали заявление по поводу якобы коррупции в судействе

Сегодня прошло общее собрание клубов РПЛ . На нём было принято решение направить письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в судействе и о необходимости проведения расследования по изложенным фактам.

Клубы Российской Премьер-Лиги последовательно выступали и продолжают выступать за честный футбол и осуждают любое проявление коррупции. Мы дорожим деловой репутацией, доверием болельщиков и отношениями с деловыми партнёрами. В своей деятельности клубы РПЛ руководствуются законодательством Российской Федерации, регламентирующими документами и нормами деловой этики. С сожалением вынуждены в очередной раз констатировать, что судейский вопрос – один из главных катализаторов негативного восприятия продукта РПЛ и всего профессионального футбола.

Вместе с тем считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами. В противном случае, безосновательная позиция обесценивает усилия клубов, Лиги и наших партнёров по развитию премиального национального спортивного продукта, оскорбляет чувства болельщиков, наносит непоправимый вред деловой репутации и может повлечь имиджевые и экономические потери.

При этом мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ . Если такие сведения подкреплены фактами.