Клубы РПЛ сделали заявление по поводу якобы коррупции в судействе

Сегодня прошло общее собрание клубов РПЛ. На нём было принято решение направить письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в судействе и о необходимости проведения расследования по изложенным фактам.
Клубы Российской Премьер-Лиги последовательно выступали и продолжают выступать за честный футбол и осуждают любое проявление коррупции. Мы дорожим деловой репутацией, доверием болельщиков и отношениями с деловыми партнёрами. В своей деятельности клубы РПЛ руководствуются законодательством Российской Федерации, регламентирующими документами и нормами деловой этики. С сожалением вынуждены в очередной раз констатировать, что судейский вопрос – один из главных катализаторов негативного восприятия продукта РПЛ и всего профессионального футбола.
Вместе с тем считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами. В противном случае, безосновательная позиция обесценивает усилия клубов, Лиги и наших партнёров по развитию премиального национального спортивного продукта, оскорбляет чувства болельщиков, наносит непоправимый вред деловой репутации и может повлечь имиджевые и экономические потери.
При этом мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ. Если такие сведения подкреплены фактами.
В связи с этим мы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе. Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем полную готовность принять участие в данном процессе и инициировать обращение в юрисдикционные органы РФС, а также правоохранительные органы для установления и наказания виновных лиц.
В КС конечно понимали, что губернатор не большого ума человек, который проглотит такую байку, но там не предполагали, что он вообще тупой, если не разобравшись, без фактов начнёт кричать на весь мир о том, что ему поведали.
Если не будут доказательств и фактов КС и губернатор будут выглядеть мягко говоря глупо, хотя есть более точное выражение, которое точно отображать кто они после этого, но оно не для печати.
В КС конечно понимали, что губернатор не большого ума человек, который проглотит такую байку, но там не предполагали, что он вообще тупой, если не разобравшись, без фактов начнёт кричать на весь мир о том, что ему поведали.
Если не будут доказательств и фактов КС и губернатор будут выглядеть мягко говоря глупо, хотя есть более точное выражение, которое точно отображать кто они после этого, но оно не для печати.
Когда обычные люди....болельщики, зрители говорят "Судьи-предвзятые полиграфщики" - тишина и покой...
Когда губернатор сказал "Где наши 36 млн?" - такая чебатуха началась что на одни собрания и чрезвычайные комиссии потратили уже в 3 раза больше...)))
Не знаю откуда ноги растут....то ли в Самарской губернии у губернатора все дела кроме футбола переделаны....то ли в РФС скучно стало...во времена малофутболья....
Когда обычные люди....болельщики, зрители говорят "Судьи-предвзятые полиграфщики" - тишина и покой...
Когда губернатор сказал "Где наши 36 млн?" - такая чебатуха началась что на одни собрания и чрезвычайные комиссии потратили уже в 3 раза больше...)))
Не знаю откуда ноги растут....то ли в Самарской губернии у губернатора все дела кроме футбола переделаны....то ли в РФС скучно стало...во времена малофутболья....