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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура РПЛ

вчера, 11:38

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура Мир РПЛ.

22 ноября (пятница)

«Рубин» – «Акрон»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Семёнов, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Владимир Казьменко.

23 ноября (суббота)

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Химки» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

24 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Факел» – «Динамо» Москва: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Пари НН» – «Динамо» Махачкала: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гончар.

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Аксинья
Аксинья ответ hct67ev2k826 (раскрыть)
вчера в 21:02
Карась всегда из воды сСухим выходит))
hct67ev2k826
hct67ev2k826
вчера в 15:47
Опять скандальные судьи, Карасев, Сухой.
pomor445
pomor445 ответ k4rmzs7rsrr6 (раскрыть)
вчера в 15:33
Этот носитель фамилии донной пресноводной рыбы подсуживание прикрывает расширением допустимых пределов единоборств и делает это по каким-то собственным понятиям и всегда не в пользу той команды, которую надо тормознуть для поддержания такой напряжённости чемпионата, какая представляется оптимальной руководству РПЛ в каждом отдельном туре.
pomor445
pomor445 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 15:19
Не дадут уронить авторитет, надутый такими усилиями судейского департамента. Он же у РПЛ главный регулятор напряженности чемпионата. Семаку это уже понимает, поэтому и говорит, что Зениту предстоит сложный матч.
lotsman
lotsman
вчера в 13:45
хорошо бы без скандалов и чтобы у ЭСК работы не было.)
ne gusta
ne gusta
вчера в 13:13
Чувствуется что будут споры и заявлении
dеigandre
dеigandre
вчера в 12:54
Сколько еще провальных матчей должно быть у Карасева, чтобы он перестал уже судить?
k4rmzs7rsrr6
k4rmzs7rsrr6
вчера в 12:50, ред.
Зениту опять не повезло, попался Карасев, на поле будет царствовать грубость и безнаказанность.
Гость
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