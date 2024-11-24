«Факел» намерен обратиться в ЭСК РФС после матча с «Динамо»

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вчера, 22:32

«Факел» планирует обратиться в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по поводу неназначенного пенальти в матче 16‑го тура РПЛ против московского «Динамо».

Факел» намерен обратиться в ЭСК по поводу эпизода, произошедшего на 45‑й минуте матча с московским «Динамо». Игрок столичной команды Фернандес, находясь в собственной штрафной площади, рукой заблокировал удар Вячеслава Якимова. Арбитр встречи Артем Чистяков не отреагировал на данный эпизод, как не обратила на него внимание и бригада VAR . Хотя в трансляции чётко видно, что рука отставлена от туловища и явно увеличивает площадь тела защитника.

Встреча прошла сегодня в Воронеже и закончилась со счетом 1:1.