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«Факел» намерен обратиться в ЭСК РФС после матча с «Динамо»

вчера, 22:32
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Факел» планирует обратиться в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу неназначенного пенальти в матче 16‑го тура РПЛ против московского «Динамо».

Факел» намерен обратиться в ЭСК по поводу эпизода, произошедшего на 45‑й минуте матча с московским «Динамо». Игрок столичной команды Фернандес, находясь в собственной штрафной площади, рукой заблокировал удар Вячеслава Якимова. Арбитр встречи Артем Чистяков не отреагировал на данный эпизод, как не обратила на него внимание и бригада VAR. Хотя в трансляции чётко видно, что рука отставлена от туловища и явно увеличивает площадь тела защитника.

Встреча прошла сегодня в Воронеже и закончилась со счетом 1:1.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:28
Результата не будет, разве что послушать, как комиссия в очередной раз коллективным разумом сыграет в «Что? Где? Когда?»
hxkj9f6rf2ke
hxkj9f6rf2ke
вчера в 22:51
Глухой номер, только зря силы и средства тратить.
Capral
Capral
вчера в 22:46
    Гость
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