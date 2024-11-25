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Кукуян рассудит центральную игру 1/4 финала Кубка России

вчера, 12:29

РФС назначил арбитров и инспекторов на ответные игры 1/4 финала Кубка России.

Путь РПЛ. 1/4 финала

26 ноября (вторник)

ЦСКА – «Рубин»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалёв, АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис.

27 ноября (среда)

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Чекалин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Амелин, АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов.

28 ноября (четверг)

«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Павел Кукуян; помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Владимир Казьменко.

Путь регионов. 1/4 финала

26 ноября (вторник)

«Тюмень» – «Краснодар»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Евгений Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

«Шинник» – «Акрон»: судья – Артём Любимов, помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Станислав Попков; резервный судья – Николай Волошин; инспектор – Юрий Баскаков.

27 ноября (среда)

«Урал» – «Химки»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Валентин Мурашов, Артём Перов; резервный судья – Михаил Черемных; инспектор – Александр Гончар.

«Сочи» – «Динамо» Махачкала: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:18
Как бы Кукуян не накукуянил!..
fhctv37vczt8
fhctv37vczt8
вчера в 14:02
Кукуян, кукуян, скажи сколько кому жить на тренерском мостике осталось и кому больше Личке или Галактионову. Такое впечатление, что чеху ещё пару-тройку куку и давай досвиданья, особенно если паровозам проиграют
Capral
Capral
вчера в 12:46
Прочел сегодня интервью Колоскова про вчерашнюю игру. Уважаемый человек, буквально плюётся от игры в Воронеже, подчеркивая попутно и судейские решения...
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 12:42
А что там центрального? Бессмысленная беготня обеих команд? После 16 тура и смотреть не очень хочется...
k58rz8mvnn5r
k58rz8mvnn5r
вчера в 12:37
Кому то будет ку-ку,кому то ку ка ре ку
lotsman
lotsman
вчера в 12:32
А почему решили что Локомотив - Динамо это центральный матч?)
Гость
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