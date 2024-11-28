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Спортивный директор «Ростова»: «Игра со „Спартаком“ была тяжёлой для судей»

вчера, 09:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин оценил судейство в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (2:1).

Если момент со Жбановым (защитник «Ростова» Илья Жбанов), по их мнению, тянет на пенальти, то почему без внимания остаётся эпизод с Байрамяном в штрафной площади в начале игры? Также, на мой взгляд, Зорин наиграл на три жёлтых карточки за первый тайм. Пересмотрите эпизоды, где он откровенно наступает на ногу Вахании и с его странным падением, когда у него в конце первого тайма отобрал мяч Кучаев.

Был и момент с ударом шипами по голове Байрамяна, отмашки, которые достойны жёлтых карточек.

Наверное, у спартаковцев тоже есть моменты для недовольства, но игра была достаточно тяжёлой для судей, было много спорных моментов и моментов на грани.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:13
Я хоть и болела Ростова, но скажу что на Байрамяне в штрафной нарушения не было. Нарушение Жбанова где-то 50 на 50 и тянет на рассмотрение судьи, а вот что спартаковские игроки топтались по ногам ростовчан и оставались незамеченными это точно. Вывод один - Карасева пора отправлять к Безбородову и не только за одну эту игру.))
lotsman
lotsman
вчера в 10:42
Когда судья, по его мнению, даёт бороться, то в таком случае он должен очень чётко отличать борьбу от явных нарушений и пресекать их. Если он упустил нарушение в одну сторону, потом, пытаясь сгладить, пропускает в другую (Медина - Байрамян и Жбанов - Мартинс) то в итоге начинает терять контроль и грубые нарушения сыпятся с обеих сторон. Потом претензии от обеих команд, скандалы и разборки. В общем, если даёшь бороться, то отличай борьбу от грубости.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:33, ред.
Байрамян об ногу спартаковца и затем об газон сам споткнулся, это чётко видно на повторе, как и то что Маркиньосу влетели точно в ноги. Остальные эпизоды за скобками оставим, а пенка в ворота Ростова была это факт, и в ворота Спартака не было что тоже факт. Но не назначенный пеналь то кстати разозлил и завёл спартаковцев как надо после чего они выдали хороший отрезок и отквитали 1 мяч. Так что в целом Спартак ничего не потерял и не приобрёл от этой судейской ошибки.
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