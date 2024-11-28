Спортивный директор «Ростова»: «Игра со „Спартаком“ была тяжёлой для судей»

Спортивный директор «Ростова» оценил судейство в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (2:1).

Если момент со Жбановым (защитник «Ростова» Илья Жбанов), по их мнению, тянет на пенальти, то почему без внимания остаётся эпизод с Байрамяном в штрафной площади в начале игры? Также, на мой взгляд, Зорин наиграл на три жёлтых карточки за первый тайм. Пересмотрите эпизоды, где он откровенно наступает на ногу Вахании и с его странным падением, когда у него в конце первого тайма отобрал мяч Кучаев.

Был и момент с ударом шипами по голове Байрамяна, отмашки, которые достойны жёлтых карточек.

Наверное, у спартаковцев тоже есть моменты для недовольства, но игра была достаточно тяжёлой для судей, было много спорных моментов и моментов на грани.