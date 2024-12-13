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Гвардиола: «Мы проводим сезон без обладателя „Золотого мяча“»

сегодня, 18:10

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о влиянии полузащитника Родри на команду. Хавбек не сыграл ни одного матча в этом сезоне из-за тяжёлой травмы.

Послушайте, когда в моем распоряжении есть три-четыре центральных защитника, то мне не нужные другие центральные защитники. Когда есть Ковачич и Гюндоган, то мне не нужны другие футболисты на эту позицию. Когда у меня нет вингеров из-за травм в этом сезоне, то мне нужны вингеры. Когда не было возможности использовать Холанда, у меня были Бобб и Фоден, но они не могут столько забивать. Вот чем проблема. По ситуации с Родри мы все понимали с самого начала. Этот сезон мы проводим без обладателя «Золотого мяча» и лучшего футболиста в Англии в этом чемпионате. Поэтому, безусловно, это непросто. «Чикаго» выиграл шесть титулов НБА с Майклом Джорданом, верно? Сколько они выиграли, когда он завершил карьеру? Когда Родри вернется, мы станем сильнее.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:09
в прошлые сезоны все говорили, что Холланд это второй Месси и КР7 )))
теерь видим, что аномальную статистику норвежец набивает только
из за сумасшедшей формы Родри, КДБ, Бернарду Силва, Фоден и ко.
Родри травмирован. остальные герои форму растеряли
и рекорды Холланда сразу испарились.
конечно, ЭХ нападающий крутой.
но никак не второй Месси и даже не КР7.
pomor445
pomor445
сегодня в 18:46
Хорошо, когда всё хорошо, но так не бывает.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:22
Да травм куча у сити по этому сезону, но лучше оправдываться, а делать свою работу. Уже скоро то откроется, надо срочно действовать))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:12
Но когда Родри вернется? И в каких кондициях будет!Вопрос!
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