Гвардиола: «Мы проводим сезон без обладателя „Золотого мяча“»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о влиянии полузащитника на команду. Хавбек не сыграл ни одного матча в этом сезоне из-за тяжёлой травмы.

Послушайте, когда в моем распоряжении есть три-четыре центральных защитника, то мне не нужные другие центральные защитники. Когда есть Ковачич и Гюндоган, то мне не нужны другие футболисты на эту позицию. Когда у меня нет вингеров из-за травм в этом сезоне, то мне нужны вингеры. Когда не было возможности использовать Холанда, у меня были Бобб и Фоден, но они не могут столько забивать. Вот чем проблема. По ситуации с Родри мы все понимали с самого начала. Этот сезон мы проводим без обладателя «Золотого мяча» и лучшего футболиста в Англии в этом чемпионате. Поэтому, безусловно, это непросто. «Чикаго» выиграл шесть титулов НБА с Майклом Джорданом, верно? Сколько они выиграли, когда он завершил карьеру? Когда Родри вернется, мы станем сильнее.