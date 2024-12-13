Гвардиола: «Мы проводим сезон без обладателя „Золотого мяча“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о влиянии полузащитника Родри на команду. Хавбек не сыграл ни одного матча в этом сезоне из-за тяжёлой травмы.
Послушайте, когда в моем распоряжении есть три-четыре центральных защитника, то мне не нужные другие центральные защитники. Когда есть Ковачич и Гюндоган, то мне не нужны другие футболисты на эту позицию. Когда у меня нет вингеров из-за травм в этом сезоне, то мне нужны вингеры. Когда не было возможности использовать Холанда, у меня были Бобб и Фоден, но они не могут столько забивать. Вот чем проблема. По ситуации с Родри мы все понимали с самого начала. Этот сезон мы проводим без обладателя «Золотого мяча» и лучшего футболиста в Англии в этом чемпионате. Поэтому, безусловно, это непросто. «Чикаго» выиграл шесть титулов НБА с Майклом Джорданом, верно? Сколько они выиграли, когда он завершил карьеру? Когда Родри вернется, мы станем сильнее.
теерь видим, что аномальную статистику норвежец набивает только
из за сумасшедшей формы Родри, КДБ, Бернарду Силва, Фоден и ко.
Родри травмирован. остальные герои форму растеряли
и рекорды Холланда сразу испарились.
конечно, ЭХ нападающий крутой.
но никак не второй Месси и даже не КР7.
теерь видим, что аномальную статистику норвежец набивает только
из за сумасшедшей формы Родри, КДБ, Бернарду Силва, Фоден и ко.
Родри травмирован. остальные герои форму растеряли
и рекорды Холланда сразу испарились.
конечно, ЭХ нападающий крутой.
но никак не второй Месси и даже не КР7.