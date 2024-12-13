Гвардиола: «Проблема „Ман Сити“ – это нынешний календарь»

Главный тренер «Манчестер Сити» недоволен нынешним количеством матчей в футбольном сезоне.

В нынешнем календаре больше матчей, чем когда-либо. То количество травм, которые мы имеем, заставило меня задуматься о необходимости состава из 25-30 футболистов. Но клубу станет сложнее с точки зрения финансов. Летом мы сыграем в течение трех недель на Клубном чемпионате мира, а потом начнется новый сезон АПЛ . Возможно, нам потребуется добавить глубины нашему составу. Люди говорят: «В чем проблема?». Проблема – это календарь. Дело не в футболистах, не в физиотерапевтах, не в тренировках, не в том, как игроки питаются или как отдыхают. Дело в расписании. Рано или поздно это произойдет со всеми клубами. Вот в чем правда.