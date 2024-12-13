Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Гвардиола: «Проблема „Ман Сити“ – это нынешний календарь»

сегодня, 17:23

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола недоволен нынешним количеством матчей в футбольном сезоне.

В нынешнем календаре больше матчей, чем когда-либо. То количество травм, которые мы имеем, заставило меня задуматься о необходимости состава из 25-30 футболистов. Но клубу станет сложнее с точки зрения финансов. Летом мы сыграем в течение трех недель на Клубном чемпионате мира, а потом начнется новый сезон АПЛ. Возможно, нам потребуется добавить глубины нашему составу. Люди говорят: «В чем проблема?». Проблема – это календарь. Дело не в футболистах, не в физиотерапевтах, не в тренировках, не в том, как игроки питаются или как отдыхают. Дело в расписании. Рано или поздно это произойдет со всеми клубами. Вот в чем правда.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хамес Родригес рассказал о любимых партнёрах по команде в «Реале»
Сегодня, 16:21
Нани полагает, что Роналду сможет сыграть на чемпионате мира 2030
Сегодня, 13:33
Стракан: «Пусть Рэшфорд сделает всем одолжение и уйдёт из МЮ»
Сегодня, 10:57
Постекоглу: «Вернер и близко не сыграл на своём уровне»
Сегодня, 08:19
Хёйлунд: «Под руководством Аморима дела идут всё лучше и лучше»
Сегодня, 00:15
Абрахам назвал главную проблему «Милана»
Вчера, 23:58
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:00
календарь излишне суров, но ведь у других такой же !
pomor445
pomor445
сегодня в 18:25
Дело в зарплатах. Побольше игроков - поменьше каждому. Финансы те же, игроков больше, травм в среднем на каждого меньше, свежие и здоровые игроки в поле всегда найдутся, а зрители получат больше футбола. Так что уймите аппетиты своих топов. Они может и великие игроки, но не железные. Усталый топ не лучше свежего середняка. Игра в целом не пострадает, а вот топовых капризов и вые....в станет гораздо меньше.
7u2bzgvh5bm7
7u2bzgvh5bm7
сегодня в 17:50
Календарь для всех равный, а его оправдания уже выглядят смешно
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:30
Игр очень много это правда. Но нынешний спад сити этим не оправдывается)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 