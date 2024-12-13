Холанд рассказал об отношениях со своей первой девушкой

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своей первой девушке.
Она жаловалась, что у меня не было на неё много времени. Однажды она попросила меня выбрать между ней и футболом. Иногда я скучаю по ней.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своей первой девушке.
Она жаловалась, что у меня не было на неё много времени. Однажды она попросила меня выбрать между ней и футболом. Иногда я скучаю по ней.
В Норвегии девицы в основном блондинки, а они, как известно, большим умом не отличаются.)))
В Норвегии девицы в основном блондинки, а они, как известно, большим умом не отличаются.)))
--------------
Ну и дура))))))
--------------
Ну и дура))))))