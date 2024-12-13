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Холанд рассказал об отношениях со своей первой девушкой

сегодня, 17:42

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своей первой девушке.

Она жаловалась, что у меня не было на неё много времени. Однажды она попросила меня выбрать между ней и футболом. Иногда я скучаю по ней.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:41
Доброго Здорья, sihafazatron!
В Норвегии девицы в основном блондинки, а они, как известно, большим умом не отличаются.)))
vcsf5jqwugg4
vcsf5jqwugg4
сегодня в 18:02
Девушка походу лучше многих понимает его футбольную скорострельность
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 17:59
...и после этого Я перестал чаще забивать, клянусь Тором!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:43
"Однажды она попросила меня выбрать между ней и футболом"
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Ну и дура))))))
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