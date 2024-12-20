Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2024/2025

В РФС заявили о завершении проверки матчей «Крыльев Советов»

сегодня, 18:14

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил о завершении проверки матчей «Крыльев Советов».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о долге футбольного клуба в размере 36 млн рублей. После этого РФС начал проводить проверку матчей КС за последние два года.

Не буду пересказывать встречу, которая была у меня с Федорищевым. Когда процесс будет завершён, мы узнаем всю истину. Разговор строился вокруг того, есть ли у РФС подозрения в чистоте каких-то матчей. Вы знаете, что за время нашей работы часть судей и инспекторов заканчивали свои карьеры из-за этических вопросов. Даже если нет доказательств преступлений, могут быть факты, которые позволяют говорить об утрате доверия к некоторым судьям, делают их дальнейшую работу невозможной. Мы настроены на установление истины. Если говорить о цитате канала Baza, то я не обсуждал с Федорищевым практику взяток в российском футболе.

Проверка по матчам «Крыльев» завершена, в следующую среду-четверг мы предоставим все данные правоохранительным органам. Основания у Федорищева поднять эти вопросы были. Преждевременно говорить, приведёт ли это к каким-то процессуальным мерам. Та информация, которая была у губернатора, и те источники, которые ему её сказали, — весомые основания для того, чтобы разобраться в ситуации.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Акционеры «Валенсии» сорвали собрание в знак протеста против руководства
Вчера, 17:24
Экс-напарника Руни отправили в тюрьму на 20 лет за взятки. Слуцкий остался без титула на фоне скандала
15 декабряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии4
В ФИФА ответили на жалобу УАФ из-за карты с российским Крымом
15 декабря
«Атлетико» и «Атлетик» просят Ла Лигу отказать в регистрации Ольмо
15 декабря
Бензема не включил Мбаппе в тройку лучших французских игроков
14 декабря
Хорватский клуб скопировал логотип «Брайтона»
13 декабря Фото
Сортировать
Все комментарии
kdwrhj7vbc2q
kdwrhj7vbc2q
сегодня в 19:55
Проверка завершена, результаты засекречены.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:53, ред.
Умеют сохранить интригу, но вот основания говорят были. Первым основанием вижу желание самарских властей перестать финансировать Крылья Советов. Основание надо сказать веское. Подводят под то чтобы не привлечь при этом действующих судей, всё как по учебнику.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:31
Ваня, добрый вечер. И расследование и тем более "приговор" дела очень долгие и неспешные. А возможно и вообще бесконечные.... Так бывает
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:00
Доброго Здоровья, Анатолий!
Да всё нормально. Я не юрист и на сайте таких, как я наверняка большинство. Мне важны выводы от расследования и приговор в отношении виновных, если таковые выявлены и определены.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:58
Матч зенит-крылья надо переиграть))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 18:47
Ваня, день добрый. А любому юристу ясно, что конкретика есть. Вот она.:
..." Основания у Федорищева поднять эти вопросы были. ... Та информация, которая была у губернатора, и те источники, которые ему её сказали, — весомые основания для того, чтобы разобраться в ситуации....!!!!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1396041/kamancev-pavel-krylya-sovetov 20.12.2024
Мне лично понятно многое. Извини за назидательный тон.
kvrg3ynshx7f
kvrg3ynshx7f
сегодня в 18:26
Закюшься столько матчей в записи смотреть.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:20
Наговорил много, а конкретики мало
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 