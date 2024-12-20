В РФС заявили о завершении проверки матчей «Крыльев Советов»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил о завершении проверки матчей «Крыльев Советов».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о долге футбольного клуба в размере 36 млн рублей. После этого РФС начал проводить проверку матчей КС за последние два года.

Не буду пересказывать встречу, которая была у меня с Федорищевым. Когда процесс будет завершён, мы узнаем всю истину. Разговор строился вокруг того, есть ли у РФС подозрения в чистоте каких-то матчей. Вы знаете, что за время нашей работы часть судей и инспекторов заканчивали свои карьеры из-за этических вопросов. Даже если нет доказательств преступлений, могут быть факты, которые позволяют говорить об утрате доверия к некоторым судьям, делают их дальнейшую работу невозможной. Мы настроены на установление истины. Если говорить о цитате канала Baza, то я не обсуждал с Федорищевым практику взяток в российском футболе.

Проверка по матчам «Крыльев» завершена, в следующую среду-четверг мы предоставим все данные правоохранительным органам. Основания у Федорищева поднять эти вопросы были. Преждевременно говорить, приведёт ли это к каким-то процессуальным мерам. Та информация, которая была у губернатора, и те источники, которые ему её сказали, — весомые основания для того, чтобы разобраться в ситуации.