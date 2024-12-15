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В ФИФА ответили на жалобу УАФ из-за карты с российским Крымом

сегодня, 14:46

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обнародовала ответ Международной футбольной федерации (ФИФА) на жалобу из-за демонстрации карты мира, на которой Крым был изображён российским. Инцидент произошёл накануне в Цюрихе во время жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира-2026.

Инфографическая карта, о которой идёт речь, была разработана третьей стороной — внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности приняли меры для удаления изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем. Мы полностью осознаём деликатность этого вопроса, и, хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном вреде, который он мог причинить.

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