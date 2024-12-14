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Бензема не включил Мбаппе в тройку лучших французских игроков

сегодня, 16:31

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим французским футболистом по итогам прошлого сезона по версии France Football.

При выборе победителя рассматривались достижения, когда Мбаппе выступал в ПСЖ. За лучшего игрока голосовали главный редактор France Football и предыдущие обладатели приза.

Сообщается, что Карим Бензема не включил Мбаппе в тройку лучших.

Бывший форвард сборной Франции поставил Эдуардо Камавинга на первое место, Брэдли Барколя – на второе, Вильяма Салиба – на третье.

Между Бензема и Мбаппе существует «глубокая враждебность».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:59, ред.
Если враждебность между Килей и Бензом имеет место, то какой смысл спрашивать последнего на тему лучшего француза ?!

P.S. Камавинга ? У Бенза , по ходу, неприязнь и нему, раз так троллит Эдуардо.)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:37
Правильное решение. Иногда нужно психологичесое воздействие на человека, чтобы поставить его на землю обетованную .
7edb3q9qcjvj
7edb3q9qcjvj
сегодня в 18:12
Между ними кошка чёрная пробежала
Гость
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