Бензема не включил Мбаппе в тройку лучших французских игроков

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сегодня, 16:31

Нападающий «Реала» признан лучшим французским футболистом по итогам прошлого сезона по версии France Football.

При выборе победителя рассматривались достижения, когда Мбаппе выступал в ПСЖ . За лучшего игрока голосовали главный редактор France Football и предыдущие обладатели приза.

Сообщается, что не включил Мбаппе в тройку лучших.

Бывший форвард сборной Франции поставил Эдуардо Камавинга на первое место, Брэдли Барколя – на второе, Вильяма Салиба – на третье.

Между Бензема и Мбаппе существует «глубокая враждебность».