Бензема не включил Мбаппе в тройку лучших французских игроков

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим французским футболистом по итогам прошлого сезона по версии France Football.
При выборе победителя рассматривались достижения, когда Мбаппе выступал в ПСЖ. За лучшего игрока голосовали главный редактор France Football и предыдущие обладатели приза.
Сообщается, что Карим Бензема не включил Мбаппе в тройку лучших.
Бывший форвард сборной Франции поставил Эдуардо Камавинга на первое место, Брэдли Барколя – на второе, Вильяма Салиба – на третье.
Между Бензема и Мбаппе существует «глубокая враждебность».
P.S. Камавинга ? У Бенза , по ходу, неприязнь и нему, раз так троллит Эдуардо.)
P.S. Камавинга ? У Бенза , по ходу, неприязнь и нему, раз так троллит Эдуардо.)