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сегодня, 15:56

В Китае 41 клуб участвовал в договорных матчах.

Главный фигурант провернул сделок на 1 миллиард рублей

Взяток на почти 16 миллионов евро. В РПЛ есть клубы с таким годовым бюджетом. Бывший игрок «Эвертона» и сборной Китая Ли Те признал, что в качестве тренера получал взятки за вызовы футболистов. Хавбек выступал в АПЛ во времена, когда засиял юный Уэйн Руни, но класса Те не хватало. Китаец не задержался в Англии, зато был основным в сборной, сыграв 92 поединка. После завершения карьеры игрока Ли Те работал помощником главных тренеров.

Стал ассистентом Марчело Липпи в сборной Китая. Добиться успеха не удалось. Позже именно Ли назначили главным тренером. А теперь суд отправил Те на 20 лет в тюрьму за взятки. Запрашивали пожизненный срок, речь о сотнях нарушений на 120 миллионов юаней. Сначала Те сознался во всем подряд. Якобы давал взятки, сам брал взятки за договорные матчи и был посредником. Подкупил чиновников, чтобы стать главным тренером сборной Китая.

Даже капитанская повязка доставалась за деньги. Но позже Ли Те отказался от части показаний. Пожизненный срок заменили на 20 лет. Судебную систему Китая тяжело назвать образцовой. Громкие дела часто политические, сначала замалчивают, потом действуют. Наказания жесткие, но нет выводов о состоянии системы. Ли Те был одним из многих. Экс-глава китайского футбола Чунь Суань получил пожизненный срок за взятки в размере 10.5 миллионов евро.

Вице-президент Ли Юйи отделался меньшим сроком – 11 лет, на фоне Те и Суаня дитя. Его проделки оценены скромнее. Тяжело в одиночку организовать столько договорняков. Коммунистическое настоящее оказалось не самым светлым, раз даже в футболе нашлись умельцы присвоить государственные деньги, чтобы позже ими делиться с коллегами по грязной игре. Минимум 120 матчей с участием 41 клуба были договорными, мощно разгулялись.

Слуцкий упустил чемпионский титул в первом сезоне в Китае

Китайцы много лет настаивали, что европейские журналисты, которые писали о договорных матчах в Азии – расисты. Глава государства, когда вступал в должность много, много лет назад публично подтверждал, что в сборную Китая по футболу попадали за взятки. Обещал изменения. Дошли до решения вопроса спустя много лет. Самое забавное что Ли Те на суде заявил, что в китайском футболе договорные матчи были всегда, ещё когда он сам играл.

Большие сомнения, что административный ресурс и влияния грязных букмекеров ушли. Раздали срока многим, но не всех наказали так сурово. Есть заключения на 14 месяцев, будет много апелляций. Сам Ли Те может выйти в будущем за хорошее поведение, или по амнистии. Поскольку рука руку моет, то бывший игрок «Эвертона» мог забыть парочку важных фамилий политиков, которые помогали раздавать взятки и сами были участниками грязной схемы.

Но поражают масштабы. Когда в деле 41 клуб, а оборот на миллиарды рублей, то тяжело поверить в чистоту чемпионата на 16 команд. Как знаете, в Китае работает Слуцкий. Пришел в клуб, который крутился в середине таблицы и до его приезда был пятым. Леонид Викторович сходу выиграл Суперкубок Китая, а затем почти весь сезон шел на первом месте. Но Слуцкому в итоге не удалось повторить весенний опыт «Байера» с командой «Шанхай Шэньхуа».

Роковой стала ничья против аутсайдера в предпоследнем туре, уступили «Шанхай Порт» всего на один пункт. Возможно, если бы Дзюба перебрался в Китай, а не выбрал «Акрон», чтобы побить рекорд Лоськова по ассистам в РПЛ , всё могло сложиться иначе. Но Слуцкому не хватило квалифицированных лидеров в решающих турах. Праздновал «Шанхай Порт», где попрощались с Оскаром. Бывший игрок «Челси» за 7 лет в Китае заработал 175 миллионов евро.

Футбол в Поднебесной ассоциируется с большими скандалами

Не скрывают, что взятки давали десятилетиями. Договорные матчи проводили постоянно. С одной стороны никакого контроля от ФИФА . Блаттера самого судили за взяточничество. С другой стороны, культура азиатского подхода к спорту, где лудоманов не меньше, чем среди футболистов Серии А. Но если Буффон отдал итальянской мафии парочку миллионов, подлечился и живет дальше, то азиатские фанаты с их одержимостью могли пострадать сильнее.

Тотальные взятки в футболе – одна из причин, почему в партии остыли к идее футбольного господства. Тяжело построить индустрию, если все «пилят» деньги. Когда иностранные футболисты получили в китайском чемпионате миллионы, то автоматически подросли доходы местных игроков. Многие тренеры жаловалось на отношение китайских спортсменов, которые ощущали себя суперзвёздами, но не хотели работать. Зато часто наживались на обмане.

В сентябре наказали 128 человек, пожизненные дисквалификации в футболе получили 43 фигуранта. Тридцать восемь футболистов, три бывших игрока сборной. Некоторые легионеры тоже в деле, им дали по 5 лет дисквалификации. Разрешили в этот раз копнуть глубже. Но идея посадить видных фигур – главных футбольных чиновников и экс-тренера сборной, вряд ли сработает на низовом уровне. Хотя бы потому, что в 41 клубе играет не 38 футболистов.

Если всё пропитано коррупцией и договорными матчами под чутким крылом черного азиатского рынка незаконных ставок, то вряд ли посадка знаменитых в Китае футбольных людей повлияет на общую картину. Главари банд не в Китае. Сокращение финансирования от государства ничего не меняет. Во время кризисов наоборот активизируются мошенники. Классический спортивный китайский подход – массовость и муштра, оказался нерабочим в футболе.

Удалось подготовить китайских атлетов в одиночных видах спорта, от гимнастики до снукера. А в командных видах всё намного тоньше и сложнее. Китайцы по-прежнему не представляют в футболе реальную силу, часто уступают. На последнем Кубке Азии не вышли из группы, пропустив вперед команду Таджикистана. В чемпионате, где одному Оскару выдали состояние для старта миллиардного бизнеса, разочаровались в изначальном подходе.