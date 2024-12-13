Хорватский клуб скопировал логотип «Брайтона»

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сегодня, 21:55

«Ядран-Галеб», выступающий в одной из низших лиг Хорватии, имеет логотип, идентичный эмблеме «Брайтона».

«Брайтон» в ответ на это написал в «Ядран-Галеб» большое письмо. Угрозы судебным иском там не было, однако клуб АПЛ попросил отказаться от логотипа. Но, по словам хорватского юриста, угроза в письме всё же присутствовала.