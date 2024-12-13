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Хорватский клуб скопировал логотип «Брайтона»

сегодня, 21:55

«Ядран-Галеб», выступающий в одной из низших лиг Хорватии, имеет логотип, идентичный эмблеме «Брайтона».

«Брайтон» в ответ на это написал в «Ядран-Галеб» большое письмо. Угрозы судебным иском там не было, однако клуб АПЛ попросил отказаться от логотипа. Но, по словам хорватского юриста, угроза в письме всё же присутствовала.

Была определенная, скажем так, угроза, но в конце было написано, что они просят сменить герб и никаких юридических действий предпринимать не будут. Очевидно, они это увидели только сейчас, поэтому решили отреагировать на логотип, который явно был скопирован.

Хорватский клуб скопировал логотип «Брайтона»

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 22:45
...хорваты под Гойко Митичем ходят, спакуха...!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:29
О чем думали вообще???
Гость
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