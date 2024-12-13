Хорватский клуб скопировал логотип «Брайтона»

«Ядран-Галеб», выступающий в одной из низших лиг Хорватии, имеет логотип, идентичный эмблеме «Брайтона».
«Брайтон» в ответ на это написал в «Ядран-Галеб» большое письмо. Угрозы судебным иском там не было, однако клуб АПЛ попросил отказаться от логотипа. Но, по словам хорватского юриста, угроза в письме всё же присутствовала.
Была определенная, скажем так, угроза, но в конце было написано, что они просят сменить герб и никаких юридических действий предпринимать не будут. Очевидно, они это увидели только сейчас, поэтому решили отреагировать на логотип, который явно был скопирован.