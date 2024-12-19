Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2024/2025

Акционеры «Валенсии» сорвали собрание в знак протеста против руководства

сегодня, 17:24

Как сообщает источник, некоторые из присутствовавших на «Месталье» акционеров клуба скандировали «Вон!», когда члены совета директоров клуба выходили из подтрибунного помещения на сцену, установленную на поле.

Также с трибун были слышны выкрики в адрес владельца клуба Питера Лима: «Питер, убирайся сейчас же!» Председателя совета директоров Лайхун Чан называли «лгуньей».

В результате протестов собрание акционеров «Валенсии» было приостановлено спустя около 10 минут после его начала. Выступления членов совета директоров клуба были отменены, и участники сразу перешли к голосованию по вопросам повестки в онлайн-режиме.

В текущем сезоне «Валенсия» занимает последнее, 20-е, место в таблице Ла Лиги, набрав 11 очков в 16 матчах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-напарника Руни отправили в тюрьму на 20 лет за взятки. Слуцкий остался без титула на фоне скандала
15 декабряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии4
В ФИФА ответили на жалобу УАФ из-за карты с российским Крымом
15 декабря
«Атлетико» и «Атлетик» просят Ла Лигу отказать в регистрации Ольмо
15 декабря
Бензема не включил Мбаппе в тройку лучших французских игроков
14 декабря
Хорватский клуб скопировал логотип «Брайтона»
13 декабря Фото
В «Боруссии» отреагировали на слова отца Мукоко о возрасте игрока
13 декабря
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 17:34
а что остается?)))
Валенсия на грани вылета. игра безликая. команда просто разбита морально.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:31
Иш ты какие агрессивные !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 