Акционеры «Валенсии» сорвали собрание в знак протеста против руководства

1734618274

сегодня, 17:24

Как сообщает источник, некоторые из присутствовавших на «Месталье» акционеров клуба скандировали «Вон!», когда члены совета директоров клуба выходили из подтрибунного помещения на сцену, установленную на поле.

Также с трибун были слышны выкрики в адрес владельца клуба : «Питер, убирайся сейчас же!» Председателя совета директоров Лайхун Чан называли «лгуньей».

В результате протестов собрание акционеров «Валенсии» было приостановлено спустя около 10 минут после его начала. Выступления членов совета директоров клуба были отменены, и участники сразу перешли к голосованию по вопросам повестки в онлайн-режиме.

В текущем сезоне «Валенсия» занимает последнее, 20-е, место в таблице Ла Лиги, набрав 11 очков в 16 матчах.