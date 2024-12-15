«Атлетико» и «Атлетик» просят Ла Лигу отказать в регистрации Ольмо

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сегодня, 14:08

Мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао оказывают давление на Ла Лигу, требуя у неё отказать «Барселоне» в регистрации полузащитника на вторую часть нынешнего сезона соревнования.

По информации источника, «Атлетико» и «Атлетик» настаивают на том, что «Барселона» должна соблюдать правила, установленные Ла Лигой по регистрации футболистов и ограничению их заработной платы.

Ольмо не мог принять участие в первых матчах «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне Ла Лиги из-за проблем с его регистрацией. После того как защитник «Барселоны» получил травму, каталонский клуб смог зарегистрировать Ольмо в Ла Лиге до конца нынешнего года.