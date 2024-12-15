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«Атлетико» и «Атлетик» просят Ла Лигу отказать в регистрации Ольмо

сегодня, 14:08

Мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао оказывают давление на Ла Лигу, требуя у неё отказать «Барселоне» в регистрации полузащитника Даниэля Ольмо на вторую часть нынешнего сезона соревнования.

По информации источника, «Атлетико» и «Атлетик» настаивают на том, что «Барселона» должна соблюдать правила, установленные Ла Лигой по регистрации футболистов и ограничению их заработной платы.

Ольмо не мог принять участие в первых матчах «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне Ла Лиги из-за проблем с его регистрацией. После того как защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен получил травму, каталонский клуб смог зарегистрировать Ольмо в Ла Лиге до конца нынешнего года.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 15:19
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 15:14
    Одному поблажку сделают, надо будет делать всем
    sihafazatron
    sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 14:18
    Ябеды-карябеды)))
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 14:13
    Ну не знаю! Я не знаю всей кухни Ла Лиги!Могли и не давить думаю
    Гость
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