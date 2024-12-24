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Глушаков считает, что футбол в РФ деградирует без международных турниров

сегодня, 10:57

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков в разговоре с источником выразил своё мнение о возможном возвращении российских команд к международным турнирам в следующем году.

Конечно, это возможно. Я думал, что уже в этом году нас вернут, но что-то, наверное, пошло не так. Надеюсь, что нас как можно быстрее вернут на международный уровень: еврокубки, сборная будет играть. Это важно, потому что видно, что футбол деградирует, не прогрессируют ни игроки, ни клубы. Мы говорим про «Зенит». Может, как раз их легионерам неинтересно уже играть только в чемпионате России: они выигрывают, насытились, хочется нового вызова. Если появится Лига чемпионов, станет интереснее, чемпионат станет ярче.

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Все комментарии
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
сегодня в 11:57
Деградирует Глушаков. А у российского футбола есть уникальный шанс поработать над своим развитием и внутренними проблемами футбольного воспитания.
Советские команды впервые приняли участие в еврокубках в 1965 году. А внутреннее первенство разыгрывалось с 1936. И ничто, тем не менее, не мешало развиваться.
Просто нынешние еврокубки - это финансовый движ и насыщенное медиа-пространство. Без этого в эпоху Интернета и компьютерных симуляторов, возможно, кому-то скучновато без международных соревнований. )
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:49
Не считаю мнение Глушакова слишком авторитетным... Отсутствие международной практики не мешало развиваться футболу в СССР. В результате первое же участие в Олимпиаде 1952 года принесло Серебро, а в 1956 году наша сборная выиграла Золото Олимпийских игр. В 1960 году сборная СССР выиграла Кубок Европы. Вот так было....
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:23
Денис, зачем ты говоришь про Зенит, забывая развитие молодых спартаковцев и паровозов? неудачный пример привел, или это на матч тв заставляют Зенит упомянуть
Гость
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