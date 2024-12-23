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Николич: «Мне очень нравится работать в ЦСКА. Здесь семейная атмосфера»

сегодня, 20:21

Марко Николич рассказал, почему он согласился стать главным тренером ЦСКА.

Наши переговоры не были долгими и сложными. Напротив, все решилось очень быстро. Со мной были честны и откровенны, и это тоже одна из причин, по которой я дал согласие прийти в ЦСКА. Никто не пытался обмануть, не рассказывал сказки. Мне сразу объяснили, какие трудности существуют. Я попросил немного времени все обдумать, и уже на следующий день вернулся с положительным ответом.

У нас в Сербии есть поговорка, суть которой такова: находиться в очень престижном месте в трудное время – большая гордость. У тебя есть возможность что-то сделать, помочь в преодолении этих сложностей и выйти на новый качественный уровень.

Мне очень нравится работать в ЦСКА. Здесь царит семейная атмосфера, и это не просто слова, поскольку за время работы я познакомился с людьми в клубе, на базе в Ватутинках, на стадионе «Октябрь», так что знаю, о чем говорю. Горжусь, что работаю здесь в должности главного тренера.

ЦСКА – великий клуб, который должен нацеливаться на решение самых высоких задач. Да, уже долгое время не получается выиграть чемпионат, но как бы ни было сложно, цели у такого большого клуба не должны меняться. Традиции и историю надо уважать. У ЦСКА огромная армия болельщиков, это значимый клуб в России и в Европе.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 21:29
Хотелось бы поменьше слов и побольше качественной игры в футбол.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:25
Надо бы подтянуть ЦСКА к тройке лидеров.
Futurista
Futurista
сегодня в 21:17, ред.
Так то "семья" на 6-м месте с тобой...папаша)...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:06
Настрой хороший и слова тоже! успехов ему!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:47
О сложностью в связи с санкциями УЕФА и ФИФА умолчал. Молодец.
Ждём весны. Удачи.
Герд Мюллер
Герд Мюллер
сегодня в 20:43
Видимо обещали хорошо кормить, потому и согласился.
Capral
Capral
сегодня в 20:40
Да разве с тобой нацелишься?! Шел бы ты, п.....р лысый!!!
Только одно правильно сказал- ЦСКА Великий Клуб!!!!!!!
Гость
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