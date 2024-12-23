Николич: «Мне очень нравится работать в ЦСКА. Здесь семейная атмосфера»

рассказал, почему он согласился стать главным тренером ЦСКА .

Наши переговоры не были долгими и сложными. Напротив, все решилось очень быстро. Со мной были честны и откровенны, и это тоже одна из причин, по которой я дал согласие прийти в ЦСКА . Никто не пытался обмануть, не рассказывал сказки. Мне сразу объяснили, какие трудности существуют. Я попросил немного времени все обдумать, и уже на следующий день вернулся с положительным ответом.

У нас в Сербии есть поговорка, суть которой такова: находиться в очень престижном месте в трудное время – большая гордость. У тебя есть возможность что-то сделать, помочь в преодолении этих сложностей и выйти на новый качественный уровень.

Мне очень нравится работать в ЦСКА . Здесь царит семейная атмосфера, и это не просто слова, поскольку за время работы я познакомился с людьми в клубе, на базе в Ватутинках, на стадионе «Октябрь», так что знаю, о чем говорю. Горжусь, что работаю здесь в должности главного тренера.