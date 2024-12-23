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Николич о трансферном бане ЦСКА: «До начало сборов он должен быть снят»

сегодня, 14:24

Главный тренер ЦСКА Марко Николич выразил уверенность в том, что до января трансферный бан с «армейцев» будет снят.

У нас регулярная коммуникация с руководством клуба. Обсуждали ситуацию с Романом Юрьевичем Бабаевым, полностью ему доверяю. Он сказал мне, что уже до начала сборов трансферный бан должен быть снят, и это не будет мешать нашей работе. Знаю, с какими сложностями сталкивается генеральный директор клуба в своей работе. Все в курсе истории с Влашичем, сколько денег должен получить клуб, но до сих пор не получил. На такие средства можно серьёзно усилиться.

Напомним, ЦСКА закончил первую часть сезона РПЛ на шестом месте.

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Все комментарии
q3b9a7vz4ryj
q3b9a7vz4ryj
сегодня в 15:15
Нас кидать можно, а нам их - нельзя.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:50
Дай Бог.
Удачи.
ka7ty6gxn5bg
ka7ty6gxn5bg
сегодня в 14:27
Когда Николича снимут, это важнее.
Гость
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