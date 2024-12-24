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Сёмин: «У „Динамо“ есть шансы побороться за чемпионство»

сегодня, 20:40

Бывший главный тренер сборной России и «Динамо» Юрий Сёмин высказался о результатах команды в первой части сезона-2024/25 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

Я бы хорошо оценил шансы на то, чтобы бороться за чемпионство. Хотелось бы избежать неожиданных осечек во втором круге. Многое будет зависеть от того, как проведут подготовку. У «Динамо» есть свой стиль, и это мне нравится. Команда очень сильно нацелена на атаку, но есть и минусы. После атакующих действий они пропускают быстрые атаки соперников. Когда они уберут эту проблему, будет значительно больше очков.

«Динамо» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице с 35 баллами по итогам 18 сыгранных туров.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 21:21
Впереди ещё двенадцать туров. Шансы есть даже у Ростова с Рубином.
Capral
Capral
сегодня в 20:55
О каком стиле он говорит, если сам подчеркивает, что после своих атак- пропускают атаки соперника? Какой же это стиль? Если у тренера дисбаланс в игре и в линиях, то о каком стиле, вообще может идти речь? Здесь только два варианта: или тренер не способен донести свою идею до игроков, или игроки не понимают своего тренера... Но по большому счету, никакой конкретной идеи у хама нет, есть только одна идея, как в Оренбурге- бежать всем колхозом в атаку, не оглядываясь на собственные тылы... Вот поэтому и получается, то, о чем говорит Сёмин. До сих пор, чеха спасала креативная полузащита команды. Она созидает, создаёт и комбинирует. Но при этом, я не вижу тренерской руки.

Ну а шансы на чемпионство, будут даже у Химок, до тех пор, пока тренером Зенита будет Семак. А вообще, я думал, Палыч уже на зимней рыбалке...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:54
Это будет видно во втором круге.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:54
Шансы есть у многих, у одних больше, у других меньше...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:53
Один шанс из тысячи ☝️😉
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