Сёмин: «У „Динамо“ есть шансы побороться за чемпионство»

Бывший главный тренер сборной России и «Динамо» Юрий Сёмин высказался о результатах команды в первой части сезона-2024/25 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
Я бы хорошо оценил шансы на то, чтобы бороться за чемпионство. Хотелось бы избежать неожиданных осечек во втором круге. Многое будет зависеть от того, как проведут подготовку. У «Динамо» есть свой стиль, и это мне нравится. Команда очень сильно нацелена на атаку, но есть и минусы. После атакующих действий они пропускают быстрые атаки соперников. Когда они уберут эту проблему, будет значительно больше очков.
«Динамо» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице с 35 баллами по итогам 18 сыгранных туров.
Ну а шансы на чемпионство, будут даже у Химок, до тех пор, пока тренером Зенита будет Семак. А вообще, я думал, Палыч уже на зимней рыбалке...
Ну а шансы на чемпионство, будут даже у Химок, до тех пор, пока тренером Зенита будет Семак. А вообще, я думал, Палыч уже на зимней рыбалке...