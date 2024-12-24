Сёмин: «У „Динамо“ есть шансы побороться за чемпионство»

Бывший главный тренер сборной России и «Динамо» высказался о результатах команды в первой части сезона-2024/25 в Российской Премьер-Лиге ( РПЛ ).

Я бы хорошо оценил шансы на то, чтобы бороться за чемпионство. Хотелось бы избежать неожиданных осечек во втором круге. Многое будет зависеть от того, как проведут подготовку. У «Динамо» есть свой стиль, и это мне нравится. Команда очень сильно нацелена на атаку, но есть и минусы. После атакующих действий они пропускают быстрые атаки соперников. Когда они уберут эту проблему, будет значительно больше очков.