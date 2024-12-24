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Дюков: «Возможность того, что „Химки“ не доиграют сезон, не обсуждается»

сегодня, 20:20

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на задержание инвестора подмосковных «Химок», бизнесмена Туфана Садыгова.

С Туфаном Садыговым после его задержания я не общался. Насколько знаю, задержание не имеет отношения к деятельности футбольного клуба «Химки». Если говорить о руководстве клуба, то все рассчитывают, что команде удастся нормально завершить сезон в РПЛ. В настоящий момент возможность того, что «Химки» не доиграют сезон, не обсуждается.

Напомним, Туфан Садыгов был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере и находится под домашним арестом.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:39
Если после задержания Садыгов , ему будет предъявлено обвинение и он начнёт "петь" , то не известно , чем всё закончится...
Гость
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