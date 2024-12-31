Моуриньо: «Величие тренера – в результатах, а не в философии»

Наставник «Фенербахче» Жозе Моуриньо высказался о факторах, определяющих величие тренера.
В чем заключается величие тренера? В карьере, а не в моменте. Величие тренера – в результатах, а не в философии.
В человечности, а не в эгоцентризме. В храбрости, а не в самозащите. В честности, а не в близких отношениях. В гармонии с новым поколением коллег.
В умении хорошо спать по ночам, ибо он осознаёт, что всегда оставался интеллектуально независимым и принципиальным.
P.S. Всёх СоккерМэнов (юзеров, админов, технарей сайта) с Наступающим Новым Годом!
Пусть год грядущий сохранит, а кому того требуется, восстановит Здоровье, силы и нервы.
P.S. Всёх СоккерМэнов (юзеров, админов, технарей сайта) с Наступающим Новым Годом!
Пусть год грядущий сохранит, а кому того требуется, восстановит Здоровье, силы и нервы.