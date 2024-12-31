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Моуриньо: «Величие тренера – в результатах, а не в философии»

вчера, 14:35

Наставник «Фенербахче» Жозе Моуриньо высказался о факторах, определяющих величие тренера.

В чем заключается величие тренера? В карьере, а не в моменте. Величие тренера – в результатах, а не в философии.

В человечности, а не в эгоцентризме. В храбрости, а не в самозащите. В честности, а не в близких отношениях. В гармонии с новым поколением коллег.

В умении хорошо спать по ночам, ибо он осознаёт, что всегда оставался интеллектуально независимым и принципиальным.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
... по итогам года, да, пятёрка. Но впереди плей офф ЛЧ и вторая стадия чемпа, где в аут улететь - как два пальца об асфальт..., о чём ты не хуже меня знаешь.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:36
Это уже тоже своего рода признак мастерства!) Всегда писал, что багаж Клоппа велик и сам немец - тренер почитаемый и уважаемый мной. Подарил клубу сказку и наследие достойное оставил, ну гениальный тренер, что тут ещё добавить. Однако для более системного рассмотрения причинно-следственных связей, можно отметить действия руководства клуба. Заменили Клоппа тренером схожего типажа, чтобы резко ничего не поломать и продолжать играть в своем рок-н-ролльном стиле, но выбрав Слота, они точно попали в цель, за что им можно поставить пятерку по итогам года.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:28
Насчёт Слота...
Чувак просто не стал ломать всё то хорошее, что создал дядь Юра, подшлифовав малясь и устранив 69...ство в обороне. Ничё нового.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:24
Поживём-увидим, абсолютно согласен с тобой насчёт текущей ситуации, но Слота ты явно недооцениваешь.
Спасибо за пожелания, но увы, не смогу разделить рюмочку, я непьющий. Тебя с наступающим и всех благ в будущем 2025 году!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
Если говорить о настоящем, то в жо*е Клопп, Пеп, Анчи и прочие из тех, кто стоял у истоков нынешнего футбольного фундамента. Кто такой нынче Слот ? Законодатель мод ? По мне - так просто лысый х...й, который попал в кон кризиса МС и клина ручного тормоза Арсенала, не более. Посмотрим чё будет месяца через два..., вот там будем на трезвую башку свои умозаключения друг дружке рисовать, Володь. А пока ..... наливай! С НГ тебя! )
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:10
В его послании никакого толку и звучат положения, противоречащие его образу жизни. Я говорю о нем в настоящем, прошлое тренера меня мало интересует. Если раньше это был более менее тренер, то сегодня торгаш и трепач
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:04, ред.
Португалец - отец футбольной концепции, против которой сторонние футбольные Умы должны были придумывать противоядие. Они его придумали, да, но это не умаляет вклад Маура в футбольные аналы Истории.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:02
Толкового всегда очень мало вокруг, от этого и проблемы, что приходится довольствоваться чем-нибудь альтернативным вроде красоты. Наши предки вроде плоского червя так тоже могут, а человек - про другое, про что-то осмысленное. А португалец дешёвый трепач, демонстрирующий и поощряющий свою доминантность
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
А иногда не надо толку. Глянешь порой вокруг - всё так настоеб...ло, в том числе и толк. Хочется время от времени просто красивого... и только.
allemz
allemz ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:23
Сказал красиво, а толку?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:11
А стиль автобус, это разве не самозащита? А может и философия его
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:31
Ну что некоторые прицепились к Моуриньо. Согласитесь, что сказал красиво, может вспомнил в этот момент про Новый год. Красиво же, чЬёрт побЬери! Может, такие возвышенные слова мы услышим от него только через год...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:27
Спасибо!!! Обязательно приму к сведению!!!)))
Удачи!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:25
По поводу философии Ван Гал бы с ним поспорил ))
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:10
Ну Дидье Дрогба в том моменте, когда забил решающий голешник в ЛЧ до сих пор в моих глазах))))))))
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:05
И Вас в том числе Петля, мы поздравляем с наступающим НГ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:02, ред.
Особенный верен себе. Величие тренера - в Принципиальности, трофеях и Сердцах его игроков, с которыми он ковал и снискал мировую Славу: Занетти, Снайдер, Дрогба, Великий и Могучий Терри, Деку, Это'О и добрая дюжина других футбольных-исполинов.

P.S. Всёх СоккерМэнов (юзеров, админов, технарей сайта) с Наступающим Новым Годом!
Пусть год грядущий сохранит, а кому того требуется, восстановит Здоровье, силы и нервы.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:00
С наступающим!!! Конечно же здоровья желаю!!! И чтобы футбол и этот сайт в частности приносили только позитивные эмоции и улыбки))) не один тут комментарий или пользователь не стоит нервов. Поэтому желаю позитивного настроения на весь год))


А про Моура уже и говорить нечего, давно уже всем все видно)) он говорит об эгоцентризме, хотя сам себя называл "особенным"))) ну итд итп))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:41
Выходит, что Моур не великий тренер, даже по своим собственным словам. Хотя и без них не считал его великим.
Capral
Capral
вчера в 15:39
протон.

Поздравляю тебя с наступающим Новым годом!!!
Желаю тебе- беречь Здоровье, не обращать внимания на пустяки и радоваться жизни!!!!!!! Будь Здоров всегда- и в наступающем году, и во всех последующих!!!!!!!)))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:13
Моё Почтение!!!
Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с наступающим Новым годом и пожелать Вам в новом году- прежде всего Здоровья!!!!!!! Без него никак. Ну и конечно- мира, добра и благополучия!!!!!!!

Полностью с Вами согласен в оценке Маура!!!!!!!
Абсолютно беспринципный человек, завистник и точно не футбольный гений-изобретатель. Он говорит, что не тот великий тренер, кто философ, а тот- кто результат даёт. Бесков был философ, Маслов был изобретатель, Лобановский был стратег. Но поскольку, для Маура- это всё ничто, то так и запишем, все перечисленные мною футбольные Гении- никто и ничто. И это говорит человек, которого Бавария, серьезно, даже не рассматривала в качестве приемника Тухелю...

Маур окончательно двинулся мозгами на старости лет, совсем крыша съехала... До, вот этого, его интервью, всегда относился к нему с Уважением. Теперь нет.

Еще раз- с наступающим!!!)))
a-league
a-league
вчера в 15:03, ред.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 14:52
    Великому комбинатору пора мемуары писать...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:50
    Это все не про Моура))
    протон
    протон
    вчера в 14:49
    Человечность Моуринью проявилась в тот момент, когда он пальцем в глаз Виланове ткнул?
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