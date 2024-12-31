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Аморим: «У нас нет той базы, на которой строится наш стиль игры»

сегодня, 08:21
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении команды в матче АПЛ с «Ньюкаслом» (0:2).

Мы пропустили [первый] гол. В такие моменты следует по-настоящему возвращаться в игру. Мы пытались, но без необходимого качества, у нас нет той базы, на которой строится наш стиль игры, чтобы справиться с подобными случаями.

Они были лучше. Они контролировали ход поединка. Они все делали как команда. У нас футболисты скорее пытались действовать индивидуально. Но они стараются.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:14, ред.
...Всех болельщиков Манчестера Юнайтед на самом продвинутом
сайте, his name is " С О К К Е Р" !!! Мои поздравления!!! От всей
души соратников и не очень ,оформителей и редакторов, админов
и высшие эшалоны предприятия,всех с Наступающим Новым Гадом (Змеем)!!! Желаю терпения,понимания,здоровья во благо
нашего любимого,всех объединяющего,вида спорта - ФУТБОЛА!!! Новостей от пуза!!!
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:10
От него нет смысла ждать результата в этом сезоне. Задача руководства не давить на него как минимум год, до тех пор пройдет не одно трансферное окно
w6vvmtfe9zks
w6vvmtfe9zks
сегодня в 10:09
Негоже тренеру такой команды так ныть.
shur
shur
сегодня в 09:53, ред.
...База! Я Первый! Ответьте!Столовая,ответьте,Я первый! Баня,Ответьте! Тренеровочный зал,Я первый,ответьте! Стиль?
А где Стиль?Ответьте? ....А Стиль с Игрой исчезли с Базы...!!!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:08
Жалко его, перспективный, хороший тренер, пригласили в болото, и топят
s8crwhtu4548
s8crwhtu4548
сегодня в 09:04
Уже есть сомнения в его тренерских способностях.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:34, ред.
Ну тогда меняй либо стиль, либо базу, чайник!
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 08:31
Распродай состав! покупай, строй новый состав, Чемпионшип уже реально не далеко...
Гость
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