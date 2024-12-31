Аморим: «У нас нет той базы, на которой строится наш стиль игры»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении команды в матче АПЛ с «Ньюкаслом» (0:2).
Мы пропустили [первый] гол. В такие моменты следует по-настоящему возвращаться в игру. Мы пытались, но без необходимого качества, у нас нет той базы, на которой строится наш стиль игры, чтобы справиться с подобными случаями.
Они были лучше. Они контролировали ход поединка. Они все делали как команда. У нас футболисты скорее пытались действовать индивидуально. Но они стараются.
сайте, his name is " С О К К Е Р" !!! Мои поздравления!!! От всей
души соратников и не очень ,оформителей и редакторов, админов
и высшие эшалоны предприятия,всех с Наступающим Новым Гадом (Змеем)!!! Желаю терпения,понимания,здоровья во благо
нашего любимого,всех объединяющего,вида спорта - ФУТБОЛА!!! Новостей от пуза!!!
сайте, his name is " С О К К Е Р" !!! Мои поздравления!!! От всей
души соратников и не очень ,оформителей и редакторов, админов
и высшие эшалоны предприятия,всех с Наступающим Новым Гадом (Змеем)!!! Желаю терпения,понимания,здоровья во благо
нашего любимого,всех объединяющего,вида спорта - ФУТБОЛА!!! Новостей от пуза!!!
А где Стиль?Ответьте? ....А Стиль с Игрой исчезли с Базы...!!!
А где Стиль?Ответьте? ....А Стиль с Игрой исчезли с Базы...!!!