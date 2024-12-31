Аморим: «У нас нет той базы, на которой строится наш стиль игры»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о поражении команды в матче АПЛ с «Ньюкаслом» (0:2).

Мы пропустили [первый] гол. В такие моменты следует по-настоящему возвращаться в игру. Мы пытались, но без необходимого качества, у нас нет той базы, на которой строится наш стиль игры, чтобы справиться с подобными случаями.

Они были лучше. Они контролировали ход поединка. Они все делали как команда. У нас футболисты скорее пытались действовать индивидуально. Но они стараются.