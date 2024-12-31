Мареска: «Мы создали немало моментов и могли забить много голов»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение лондонцев в матче с «Ипсвичем» (0:2).

Странный поединок в том плане, что мы создали немало моментов и могли забить много голов, но они выносили мяч с линии или вратарь делал замечательные спасения.

Мы могли многое делать лучше, в некоторых моментах лучше обороняться.

Говорят, что [пенальти] немного спорный, но мы должны смириться с тем, что это пенальти.

Мы произвели четыре замены по сравнению с прошлой игрой, поскольку все исполнители заслуживают, чтобы выходить на поле. Никто не ожидал, что мы завершим первую часть сезона на нашем нынешнем месте. Мы в хорошем положении, но можем многое делать лучше. Это долгий путь.

Моменты были у Жоау [Феликса] и Нони [Мадуеке], так что дело не в нападающих. Порой ты создаешь моменты, а забить не можешь.

Мы концентрируемся на каждой игре по отдельности. Мы не зациклены на чемпионской гонке или чем-то подобном.