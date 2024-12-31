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Мареска: «Мы создали немало моментов и могли забить много голов»

сегодня, 08:33
ИпсвичЛоготип футбольный клуб Ипсвич2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение лондонцев в матче с «Ипсвичем» (0:2).

Странный поединок в том плане, что мы создали немало моментов и могли забить много голов, но они выносили мяч с линии или вратарь делал замечательные спасения.

Мы могли многое делать лучше, в некоторых моментах лучше обороняться.

Говорят, что [пенальти] немного спорный, но мы должны смириться с тем, что это пенальти.

Мы произвели четыре замены по сравнению с прошлой игрой, поскольку все исполнители заслуживают, чтобы выходить на поле. Никто не ожидал, что мы завершим первую часть сезона на нашем нынешнем месте. Мы в хорошем положении, но можем многое делать лучше. Это долгий путь.

Моменты были у Жоау [Феликса] и Нони [Мадуеке], так что дело не в нападающих. Порой ты создаешь моменты, а забить не можешь.

Мы концентрируемся на каждой игре по отдельности. Мы не зациклены на чемпионской гонке или чем-то подобном.

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Все комментарии
47gnk3w8f4sq
47gnk3w8f4sq
сегодня в 09:57
Неожиданный сюрприз от синих к новому году
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:27
Создали и могли! Но главное что не забили)))
Zola
Zola
сегодня в 09:17
Надо срочно исправлять ситуацию в Челси!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:11
Ну, он прав, моменты то были, перекладина и штанга от Палмера, не засчитанный гол Феликса, и т.п.
Ипсвич хорошо сыграли на контр.атаках и сделали свое дело.
Но, в остальном Челси снова провалились, третью игру подряд не понятно что происходит с командой, притом с не сильными соперниками.
r7nkz7udmtdf
r7nkz7udmtdf
сегодня в 09:05
Такого результата не ожидал никто.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:58
Странный он какой-то...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:49
Такое чувство, что итальянец сбрендил...
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