Анчелотти: «Мбаппе – лучший центрфорвард мира»

Главный тренер «Реала» назвал нападающего лучшим форвардом мира.

Сегодня форвард «Реала» отметился дублем в ворота «Лас-Пальмаса» (4:1) в 20-м туре Ла Лиги.

Он лучший центрфорвард мира. Раньше были сомнения по поводу того, куда его лучше ставить, в центр или на фланг. Он прекрасный нападающий, который очень хорош в центральной зоне, даже лучше, чем на фланге. Его умение отрываться от опекуна уникально, и в этой зоне он использует его на максимум.