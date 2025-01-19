Анчелотти: «Мбаппе – лучший центрфорвард мира»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал нападающего Килиана Мбаппе лучшим форвардом мира.
Сегодня форвард «Реала» отметился дублем в ворота «Лас-Пальмаса» (4:1) в 20-м туре Ла Лиги.
Он лучший центрфорвард мира. Раньше были сомнения по поводу того, куда его лучше ставить, в центр или на фланг. Он прекрасный нападающий, который очень хорош в центральной зоне, даже лучше, чем на фланге. Его умение отрываться от опекуна уникально, и в этой зоне он использует его на максимум.
А пока, по матчу с Лас-Пальмасом, такие заявления делать рано, а то Карло может стать очередной птицей-говоруном, по типу Почеттино, очень несвоевременные заявления.
А пока, по матчу с Лас-Пальмасом, такие заявления делать рано, а то Карло может стать очередной птицей-говоруном, по типу Почеттино, очень несвоевременные заявления.
Понимаю, что сказано было для мотивации Кильяна, но, пока это не соответствует действительности хотя бы потому, что он лишь приучается быть цф и особых заслуг на этой позиции пока не замечено, особенно вкупе с косяками. Те же Дьокереш и Мармуш более органичные цф и выступают на ней лучше, хоть и играют не в топовых лигах. Так что пока рано на Мбаппе такой ярлык вешать, за это могут и к ответу приставить и косяки списать, время покажет.
Понимаю, что сказано было для мотивации Кильяна, но, пока это не соответствует действительности хотя бы потому, что он лишь приучается быть цф и особых заслуг на этой позиции пока не замечено, особенно вкупе с косяками. Те же Дьокереш и Мармуш более органичные цф и выступают на ней лучше, хоть и играют не в топовых лигах. Так что пока рано на Мбаппе такой ярлык вешать, за это могут и к ответу приставить и косяки списать, время покажет.