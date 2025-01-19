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Анчелотти: «Мбаппе – лучший центрфорвард мира»

вчера, 22:07
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал нападающего Килиана Мбаппе лучшим форвардом мира.

Сегодня форвард «Реала» отметился дублем в ворота «Лас-Пальмаса» (4:1) в 20-м туре Ла Лиги.

Он лучший центрфорвард мира. Раньше были сомнения по поводу того, куда его лучше ставить, в центр или на фланг. Он прекрасный нападающий, который очень хорош в центральной зоне, даже лучше, чем на фланге. Его умение отрываться от опекуна уникально, и в этой зоне он использует его на максимум.

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Все комментарии
shur
shur ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 09:45, ред.
...короче, зря Я вчера распинался,пытался хоть как то донести свои
мысли до аппонента! Отдай ЗМ -Ямалю (на перспективу) или Месси
(пожизненно),уверен многие здесь будут благодарны,аминь!!! Да, Я лавочку закрыл,если ШО!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:57
А при чем здесь армия, опыт футболиста или эксперта или еще кого-то, если мы не знаем что будет завтра и судим тупо па паре моментов за короткий период времени, причем с нетоповыми соперниками на основе этого вешаем на человека ярлыки? Может сразу ему отдадим ЗМ этого сезона и закроем лавочку?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:55
Доброй ночи, дружище! С Праздником Крещения!

Для Мбаппе это не проблема. Он бьёт по воротам и ведёт мяч с обеих ног. Поэтому...аппетит приходит во время еды.)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:52
Вот именно! Нельзя мыслить в сослагательном наклонении о том, что было бы если бы те играли бы там - мы этого пока не узнаем, так же, как и слишком мало времени прошло чтобы делать такие выводы о Мбаппе. Мармушу и Дьоку не хватает опыта в топ-лигах, чтобы их так называть. А по количеству банок об игре на позиции не судят, особенно если учитывать тот факт, сколько он запорол. А, даже если учитывать, то Холанн, не проводя хороший сезон, играя не первый год на своей родной позиции и с опытом в топ-лиге, явно превосходит Мбаппе на данный момент
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 00:41, ред.
" Те же Дьокереш и Мармуш более органичные цф и выступают на ней лучше, хоть и играют не в топовых лигах. "

Вот именно! И где окажутся ваши "органичные" Декеры с Мармушками, играя в топовых лигах против топовых защитников ?! Тимо Вернер перешёл в АПЛ из БЛ и показал, кто он есть и что с него взять... Мбаппе пришёл в Реал из слабейшей Лиги 1 в одну из сильнейших - Ла Лигу и наколотил за полсезона (!!) уже 18 банок. Чё ? Малавата будет ?!))
протон
протон
сегодня в 00:40
Проблема: сам Мбаппе не любит играть центрфорварда и предпочитает быть атакующим вингером.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:33
Логика такая, что глупо так говорить(даже если ты Анчелотти), пока это не соответствует действительности. Не мне, конечно, судить Карло, но, пока, объективно, это так. Именно поэтому, ни Слот, ни Сидякин с Соккера, не говорят, что Дарвин лучший цф - это так же не точно, как и в случае с Мбаппе.
Понимаю, что сказано было для мотивации Кильяна, но, пока это не соответствует действительности хотя бы потому, что он лишь приучается быть цф и особых заслуг на этой позиции пока не замечено, особенно вкупе с косяками. Те же Дьокереш и Мармуш более органичные цф и выступают на ней лучше, хоть и играют не в топовых лигах. Так что пока рано на Мбаппе такой ярлык вешать, за это могут и к ответу приставить и косяки списать, время покажет.
shur
shur ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 00:31
...сомневаюсь,что сами играли в футбол! Так вот ,сезон на сезон,не приходится! И конечно же возраст,мудрость,опыт, всё это условия созревания футбольной философии игрока! Полгода (это учебка в Армии). Режим,сорян,откланиюсь! Спокойной ночи!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 00:14, ред.
О, Господи!!! По какой моей Логике ?! Кто говорил, что Дарвин - лучший ЦН ? Слот сказал об этом в прессе или Седякин на Соккере ? Если Слот, то Хде и когда ?! ))

Ваш пример не к месту. Заметьте - я исправился!!!)

И почему вы Карло как лучшего коуча по итогам этого сезона не принимаете в расчёт ? У вас чё..., сезон уже окончен ?!)))))))))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:11
По Вашей логике давайте называть Дарвина лучшим цф планеты - вон вчера на последних минутах дублем затащил с Брентфордом, чем не чудо? А по самоотдаче, характеру, лидерским качествам, упорству критике в прессе и т.д. так Мбаппе вообще Дарвину в подметки не годится, тем более что и в АПЛ еще играет, разве не так? Ну, чисто по вышепреведенной логике...
Здесь штука в том, что рано пока Мбаппе в короля возводить, а если облажается, особенно в серьезных матчах, и Реал слетит, так эти слова будут аргументом для отставки Карло, а по нынешнему сезону его никак лучшим тренером планеты никак не назовешь, да есть былые заслуги, но таких же былых заслуг нету у Мбаппе, чтоб его так называть.
И Вы мне тут не "ты"-кайте, имейте уважение и культуру общения
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:53, ред.
Смешно то, что ты посыл Анчи никак в толк не возьмёшь.
Не факт, что Мбаппе Сегодня самый лучший ЦН (один из, - да, это реально, но не Самый). Весь смысл в том, чтоб Киля в это поверил.
Когда лучший клубный тренер планеты Земля говорит во всеуслышание такие вещи, игрок творит чудеса.

P.S. Лёв шепнул на ухо Гётце в финале 2014-го, что ему по силам сделать нечто большее, чем Месси. Малыш Марио вышел на замену и вье*...л такую плюху, что до сих пор в памяти сотен миллионов.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:45, ред.
От Карима не было столько ожиданий, особенно, когда тащить было не кому, не затащил бы - ему бы и слова никто не сказал. Еще до получения Каримом ЗМ, был 21 год, уже в те времена все Мадридисты 88или Азара и ждали Мбаппе ему на замену, помню ролики Хосепа Педрероля, можно их в ютубе найти, убедитесь сами.
И тут Мбаппе наконец-то пришёл: полгода нытья, пару удачных матчей, ни одного победоносного затаскивания с серьезными соперниками и его называют лучшим цф. Ну, не смешно? По мне, так смешно.
shur
shur ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:33, ред.
....Рон ушёл из Реала в 2018 году, 5 лет Карим "выжимал максимум из сложившийся ситуации" ,
потом сам ушёл! Мбаппе и года не прошло,а
разговоров,как будто уже сезона три прошло!!!
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:24
...золотые слова, Приятель!!! Именно так!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:24
Бензема прошёл долгий и терпеливый путь в тени первой скрипки, прежде чем сам ей стал, за что был справедливо вознагражден, на него не возлагались великие надежды, его прихода так долго не ждали, мотивация Карима - это была попытка выжать из сложившейся ситуации максимум, а если бы не получилось, то его бы никто не гнал поганой метлой и не призывал бы к ответу за слова, мол, сейчас он затащит.

Ситуация с Кильяном - диаметрально противоположная: он уже показал себя не сильно то "ментальным монстром", мягко говоря, а Карло, бросаясь словами, что он "лучший цф мира", и, ладно бы после победы в финале чего-то или, хотя бы, просто победы над каким-то грандом!.. А тут - Лас-Пальмас, смешно)
Ведь, теперь, если Кильян это звание не оправдает, козлом отпущения будет именно тренер, который этот ярлык на него навесил, а не Перес, который хрен знает сколько денег волос и нервов и всего остального вложил на подписание "лучшего цф мира", слил с себя ответственность, так сказать.
Так что мотивация - штука хорошая, но такими громкими словами бросаться никто не заставлял(или всё таки Перес заставил?), посмотрим...
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:08
Прямо сейчас лучший... Так и есть, авансом...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 22:59
Весь смысл слов Анчи в выборе Момента. Это основной принцип мотивации, а калибр соперника - дело второстепенное. Бензема выстрелил и весь Реал преобразился. В этом и суть.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:48
В Реале был Бенз. с ним игра была куда органичнее.
Это просто лесть для Мбаппе, чтоб он не сопротивлялся и не пытался к Вини на фланг смещаться
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:45
Лучший ЦН "Реала". Надо быть скромнее.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:34
Слишком мало времени прошло, чтобы заявлять такими громкими словами, да и шлейф из недавнего прошлого пока что перекрывает настоящие заслуги. Вот скоро будут большие матчи, если, канешн, будут, ну и итоги сезона в мае, вот там и посмотрим, закрепятся ли за Кильяном эти звания, да и то - до след сезона, что называется...
А пока, по матчу с Лас-Пальмасом, такие заявления делать рано, а то Карло может стать очередной птицей-говоруном, по типу Почеттино, очень несвоевременные заявления.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:32, ред.
Логично, Володь. Спугнули 35 летнего Хоселу... )

P.S. А Пеп в 2021г. Агуэро не спугнул, оставшись без цн.
Так и запишем: н е с п у г н у л...)

PP.SS. Кстати..., теряюсь в догадках. Ты тут за футбол или против негров ?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:29, ред.
Спорно, да. Но кто первый встал, того и сапоги. Пепке про достоинства Холланда никто рот не затыкал. Не думаю, что после похвалы Гвардиолы, Викинг бы хуже заиграл...
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:29
Карло, что ты несёшь? Какой, к черту, центрфорвард. Если он забил гол с позиции центрфорварда, то лишь потому, что он свободно двигался по всей линии атаки, и часто менялся местами с Родриго. Я понимаю, что Перес поставил Анчелотти задачу во что бы то ни стало заиграть одновременно и Винисиуса, и Мбаппе в атаке, но не нужно обманывать себя и остальных. Уже всем понятно, что не уживутся бразилец с французом вместе, и не уживутся именно из-за раздутого эго Вини, который уже достал своими капризами и истериками. И пока Перес с Анчелотти будут плясать вокруг вечно недовольного бразильца, и заносить ему зад на поворотах, ни о каких трофеях и титулах не может быть и речи.
ABir
ABir
вчера в 22:23, ред.
Все логично: лучшая команда года - мадридский Реал, лучший тренер - Карло Анчелотти, лучший игрок - Джуниор Винисиус, лучший форвард - Мбаппе.
allemz
allemz ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
Похвалил негра, чтобы мотивировать его и дальше играть на неродной позиции ЦН, чтобы не было конфликтов на флангах с остальными неграми в нападении.
Хоселу отпустили и спугнули счастье!
qu8386read9r
qu8386read9r
вчера в 22:22
Может их конфликт исчерпан и будут работать вместе на благо Реала
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:22
Красавчик Лас-Пальмасу забил!!)) лучший в истории тогда уж!)))) а ливеру, барсе, Милану пусть другие забивают)))
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:17
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 22:16
    сколько раз он там оторвался от опекуна при 5-2 от барселоны? ))
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 22:12
    Карло понесло…На счет лучшего ЦН, ой как спорноооо….
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