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Консейсау: «Результаты физических тестов Леау впечатляют»

вчера, 15:53

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал нынешнее состояние нападающего Рафаэла Леау.

Полагаю, что стабильность всегда связана с работой на тренировках. На следующий день после матча футболисты восстанавливаются, второй день проходит в облегченном режиме, а на третий день мы уже начинаем подготовку к следующему поединку.

Сегодня я общался с Леау – результаты его физических тестов впечатляют. И он имеет простор для роста, я работаю над этим. Улучшение качества его игры неизбежно отразится на его статистике. Не хочу, чтобы он довольствовался 10 голами – он должен стремиться к 20. Он понимает, что необходимо улучшить, и мы это обсудили. Для меня это хорошее начало.

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вчера в 20:19
Слова главного тренера "Милана" Сержиу Консейсау о Рафаэле Леау показывают уверенность в потенциале игрока. Тренер отмечает не только текущие успехи футболиста, но и акцентирует внимание на необходимости дальнейшего прогресса. Это говорит о том, что Консейсау видит в Леау большой талант и готов работать над тем, чтобы игрок раскрыл свой максимум. Желание тренера видеть Леау с более высокими показателями (например, 20 голов вместо 10) демонстрирует амбиции как самого наставника, так и клуба в целом. В то же время важно отметить, что такие ожидания могут создать дополнительное давление на игрока, поэтому ключевую роль будет играть поддержка со стороны команды и грамотное управление психологическим состоянием футболиста.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:33
Талантлив спору нет, но совсем не стабильный игрок. Не понятно что от него ждать в следующей игре. Тут в казино: либо чёрное выпадет, либо белое. Так и он, может выдать отличный матч, а может и быть совершенно бесполезен
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