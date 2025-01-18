Консейсау: «Результаты физических тестов Леау впечатляют»

Главный тренер «Милана» прокомментировал нынешнее состояние нападающего .

Полагаю, что стабильность всегда связана с работой на тренировках. На следующий день после матча футболисты восстанавливаются, второй день проходит в облегченном режиме, а на третий день мы уже начинаем подготовку к следующему поединку.

Сегодня я общался с Леау – результаты его физических тестов впечатляют. И он имеет простор для роста, я работаю над этим. Улучшение качества его игры неизбежно отразится на его статистике. Не хочу, чтобы он довольствовался 10 голами – он должен стремиться к 20. Он понимает, что необходимо улучшить, и мы это обсудили. Для меня это хорошее начало.