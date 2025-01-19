Аморим: «Мы, возможно, худшая команда в истории МЮ»

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вчера, 21:10

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне. Сегодня «красные» проиграли «Брайтону» (1:3) в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-Лиги.

Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю так, поскольку мы должны это признать и изменить. Вот, пожалуйста, ваши заголовки.