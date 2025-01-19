Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Аморим: «Мы, возможно, худшая команда в истории МЮ»

вчера, 21:10
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне. Сегодня «красные» проиграли «Брайтону» (1:3) в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-Лиги.

Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю так, поскольку мы должны это признать и изменить. Вот, пожалуйста, ваши заголовки.

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Луис Энрике оценил трансфер Кварацхелии в ПСЖ
Вчера, 11:53
Консейсау: «Результаты физических тестов Леау впечатляют»
18 января
Анчелотти высказался о нынешнем уровне игры Эндрика
18 января
Уолкотт: «Талант Грилиша убит тренером»
18 января
Аморим: «До конца сезона будет тяжело»
18 января
Шахин об игре с «Айнтрахтом»: «Мы постоянно опаздывали на один шаг»
18 января
Сортировать
Все комментарии
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 07:38
Как там дела у Рууда в Лестере ?....
112910415
112910415
сегодня в 05:32
это сильно сказал !
это мужественно
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:26
Так и есть.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:55
Хороший заголовок. И я согласен.

Но что радует, так это то, что Тен Хаг бы снова в упор не замечал проблем и говорил бы, что зато в кубке прошли дальше и что какой-то вшивый второсортный местный кубок ,где другие вторыми составами играют для него важнее места в Лиге Чемпионов. И что у него супекоманда Аякс-2. И что все зашибись.

Мне пока нравится, что Аморим их критикует. Что Аморим не прячет голову в песок как страус. Посмотрим на его трансферы. Шанс ему дать хочется.

Но нельзя не вспомнить отрезок с Руудом Ван Нистелроем, который с этиими же игроками делал победы, а не проигрывал всем подряд ещё и дома. Мы героически выиграли Саутгемптон, волевая победа над командой, у которой всего 6 очков.

Схемы Аморима пока явно не работают. И он явно не тот, кто может выжать максимум из этого шлака. А Рууд смог. Значит Рууд ближе к Анчелотти, Моуру, кто выжимает максимум из того что есть. У Карло порой полсостава нет, чуть ли не напов в защиту ставит, и дает результат. У Гвардиолы один игрок выбыл и все сразу потеряно.

А Аморим ближе к Гвардиоле, которому надо 100 новых игроков купить сначала под его схемы, прежде чем мы увидим результат. Но Пеп дал результат по итогу. Сможет ли Аморим?
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:18
нужно очищение чемпионшипом
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:40
Ну, вот теперь у МЮ тренер, который, хотя бы трезво оценивает положение дел! До след сезона вряд ли уволят. Будет предсезонка - будет шанс всё исправить, но, вот если и после этого результаты не улучшатся, там уже секир-башка.
drug01
drug01
вчера в 21:12
Верная оценка своей команды!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:12, ред.
Развалил мю ТенХаага! Он всегда говорил, что все хорошо)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:12
Ну, тогда готовься на выход...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 