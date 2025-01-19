Аморим: «Мы, возможно, худшая команда в истории МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне. Сегодня «красные» проиграли «Брайтону» (1:3) в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-Лиги.
Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю так, поскольку мы должны это признать и изменить. Вот, пожалуйста, ваши заголовки.
После 22 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.
Но что радует, так это то, что Тен Хаг бы снова в упор не замечал проблем и говорил бы, что зато в кубке прошли дальше и что какой-то вшивый второсортный местный кубок ,где другие вторыми составами играют для него важнее места в Лиге Чемпионов. И что у него супекоманда Аякс-2. И что все зашибись.
Мне пока нравится, что Аморим их критикует. Что Аморим не прячет голову в песок как страус. Посмотрим на его трансферы. Шанс ему дать хочется.
Но нельзя не вспомнить отрезок с Руудом Ван Нистелроем, который с этиими же игроками делал победы, а не проигрывал всем подряд ещё и дома. Мы героически выиграли Саутгемптон, волевая победа над командой, у которой всего 6 очков.
Схемы Аморима пока явно не работают. И он явно не тот, кто может выжать максимум из этого шлака. А Рууд смог. Значит Рууд ближе к Анчелотти, Моуру, кто выжимает максимум из того что есть. У Карло порой полсостава нет, чуть ли не напов в защиту ставит, и дает результат. У Гвардиолы один игрок выбыл и все сразу потеряно.
А Аморим ближе к Гвардиоле, которому надо 100 новых игроков купить сначала под его схемы, прежде чем мы увидим результат. Но Пеп дал результат по итогу. Сможет ли Аморим?
Но что радует, так это то, что Тен Хаг бы снова в упор не замечал проблем и говорил бы, что зато в кубке прошли дальше и что какой-то вшивый второсортный местный кубок ,где другие вторыми составами играют для него важнее места в Лиге Чемпионов. И что у него супекоманда Аякс-2. И что все зашибись.
Мне пока нравится, что Аморим их критикует. Что Аморим не прячет голову в песок как страус. Посмотрим на его трансферы. Шанс ему дать хочется.
Но нельзя не вспомнить отрезок с Руудом Ван Нистелроем, который с этиими же игроками делал победы, а не проигрывал всем подряд ещё и дома. Мы героически выиграли Саутгемптон, волевая победа над командой, у которой всего 6 очков.
Схемы Аморима пока явно не работают. И он явно не тот, кто может выжать максимум из этого шлака. А Рууд смог. Значит Рууд ближе к Анчелотти, Моуру, кто выжимает максимум из того что есть. У Карло порой полсостава нет, чуть ли не напов в защиту ставит, и дает результат. У Гвардиолы один игрок выбыл и все сразу потеряно.
А Аморим ближе к Гвардиоле, которому надо 100 новых игроков купить сначала под его схемы, прежде чем мы увидим результат. Но Пеп дал результат по итогу. Сможет ли Аморим?