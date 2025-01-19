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Аморим: «Очередное домашнее поражение. Это недопустимо»

вчера, 21:48
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении в матче 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Брайтоном» (1:3).

Очередное домашнее поражение. Это недопустимо, как и то, как нам забили. Иногда мы можем играть в свой футбол, но только на коротких отрезках, стабильности нет. Мы начинаем нервничать и пропускаем. В самом начале «Брайтон» разыгрывает привычную комбинацию и мы пропускаем. После этого перевернуть ход матча уже сложно. Мы начинаем волноваться, сильно нервничать, и соперник снова нас превосходит. Я думаю, что реакцию на ошибку Онана на стадионе можно было прочувствовать. Но нельзя так заканчивать встречу. Все были не на своих позициях, надо завершать матч иначе. Каким бы ни был результат, мы должны быть другой командой во всех аспектах.

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протон
протон
сегодня в 00:41
31 декабря 2024
МЮ 0-2 Ньюкасл
Аморим: После первого гола было трудно вернуться в игру
19 января 2025
МЮ 1-3 Брайтон
Аморим: В самом начале «Брайтон» разыгрывает привычную комбинацию [и мы пропускаем]. После этого перевернуть игру уже сложно.

Правильно я понимаю, что если МЮ первым пропускает, то дальше можно не смотреть?
shur
shur
вчера в 23:13
....вопрос , к кому Он обращается,разве перед тем как согласиться
на назначение тренером МЮ , Аморин хоть немного понаблюдал
за творением Тен Хага....?! .."Каким бы ни был результат, мы должны быть другой командой во всех аспектах".
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:31
После ухода САФ с поста ГТ клуб уверенно несётся под откос.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:57
Да это просто позор... Мне кажется, МЮ нужно избавиться от большинства нынешних игроков, которые сами решили, что они ведущие. Аморим на время должен стать хирургом, безжалостно отрезав то, что уже гниёт. Пора выкорчевать наследие Тен Хага...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:57, ред.
Аморим похоже уже и не рад приходу в МЮ
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