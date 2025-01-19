Аморим: «Очередное домашнее поражение. Это недопустимо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении в матче 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Брайтоном» (1:3).
Очередное домашнее поражение. Это недопустимо, как и то, как нам забили. Иногда мы можем играть в свой футбол, но только на коротких отрезках, стабильности нет. Мы начинаем нервничать и пропускаем. В самом начале «Брайтон» разыгрывает привычную комбинацию и мы пропускаем. После этого перевернуть ход матча уже сложно. Мы начинаем волноваться, сильно нервничать, и соперник снова нас превосходит. Я думаю, что реакцию на ошибку Онана на стадионе можно было прочувствовать. Но нельзя так заканчивать встречу. Все были не на своих позициях, надо завершать матч иначе. Каким бы ни был результат, мы должны быть другой командой во всех аспектах.
МЮ 0-2 Ньюкасл
Аморим: После первого гола было трудно вернуться в игру
19 января 2025
МЮ 1-3 Брайтон
Аморим: В самом начале «Брайтон» разыгрывает привычную комбинацию [и мы пропускаем]. После этого перевернуть игру уже сложно.
Правильно я понимаю, что если МЮ первым пропускает, то дальше можно не смотреть?
МЮ 0-2 Ньюкасл
Аморим: После первого гола было трудно вернуться в игру
19 января 2025
МЮ 1-3 Брайтон
Аморим: В самом начале «Брайтон» разыгрывает привычную комбинацию [и мы пропускаем]. После этого перевернуть игру уже сложно.
Правильно я понимаю, что если МЮ первым пропускает, то дальше можно не смотреть?
на назначение тренером МЮ , Аморин хоть немного понаблюдал
за творением Тен Хага....?! .."Каким бы ни был результат, мы должны быть другой командой во всех аспектах".
на назначение тренером МЮ , Аморин хоть немного понаблюдал
за творением Тен Хага....?! .."Каким бы ни был результат, мы должны быть другой командой во всех аспектах".