Аморим: «Очередное домашнее поражение. Это недопустимо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о поражении в матче 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Брайтоном» (1:3).

Очередное домашнее поражение. Это недопустимо, как и то, как нам забили. Иногда мы можем играть в свой футбол, но только на коротких отрезках, стабильности нет. Мы начинаем нервничать и пропускаем. В самом начале «Брайтон» разыгрывает привычную комбинацию и мы пропускаем. После этого перевернуть ход матча уже сложно. Мы начинаем волноваться, сильно нервничать, и соперник снова нас превосходит. Я думаю, что реакцию на ошибку Онана на стадионе можно было прочувствовать. Но нельзя так заканчивать встречу. Все были не на своих позициях, надо завершать матч иначе. Каким бы ни был результат, мы должны быть другой командой во всех аспектах.