Луис Энрике оценил трансфер Кварацхелии в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал трансфер полузащитника Хвичи Кварацхелии из «Наполи».
У него есть всё, что мы хотели получить от этого трансфера: опыт, приобретённый в молодости, сильные индивидуальные качества, умение забивать голы, обводить и отрабатывать в обороне.
Возвращаясь к теме Хвичи, хочу отметить, что сейчас стало модным искусственно завышать статус и игровые данные игрока, пытаясь сделать из него звезду, и заработать на этом. Яркий пример тому Холанд, абсолютно посредственный форвард, который даже имея такие внушительные габариты, толком не научился ими пользоваться. Я уже не говорю о полном отсутствии индивидуальных и лидерских качеств. Но кому-то нужно сделать из него звезду, и на этом заработать, вот и тянут норвежца за уши на мнимый пьедестал.
Вот и с Кварцхелией похожая ситуация, один раз получилось блеснуть, показал пару красивых обводок, и Хвичу решили сделать топом, хоть и картонным. Босы ПСЖ купили новую игрушку и дали команду Энрике выдать хвалебные оды грузину.
P.s. И, если вы не против, предлагаю перейти на "ты".
Возвращаясь к теме Хвичи, хочу отметить, что сейчас стало модным искусственно завышать статус и игровые данные игрока, пытаясь сделать из него звезду, и заработать на этом. Яркий пример тому Холанд, абсолютно посредственный форвард, который даже имея такие внушительные габариты, толком не научился ими пользоваться. Я уже не говорю о полном отсутствии индивидуальных и лидерских качеств. Но кому-то нужно сделать из него звезду, и на этом заработать, вот и тянут норвежца за уши на мнимый пьедестал.
Вот и с Кварцхелией похожая ситуация, один раз получилось блеснуть, показал пару красивых обводок, и Хвичу решили сделать топом, хоть и картонным. Босы ПСЖ купили новую игрушку и дали команду Энрике выдать хвалебные оды грузину.
P.s. И, если вы не против, предлагаю перейти на "ты".