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Луис Энрике оценил трансфер Кварацхелии в ПСЖ

вчера, 11:53

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал трансфер полузащитника Хвичи Кварацхелии из «Наполи».

У него есть всё, что мы хотели получить от этого трансфера: опыт, приобретённый в молодости, сильные индивидуальные качества, умение забивать голы, обводить и отрабатывать в обороне.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:12
Нет у него характера. Игрок настроения, такой же как Леао в Милане.
Incredulous
Incredulous ответ Van Bestan (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:41
Интересная у Вас логика, Вы утверждаете, что Холанд - это топ-игрок, и в то же время соглашаетесь с тем, что он практически не забивает в важных играх с топовыми соперниками. В чём тогда его топовость? В том, что он умеет забивать только слабым, только тем, кто на голову или две ниже уровня Ман Сити? Таких игроков обычно называют статистами, которые играют не на результат команды, а на личную статистику, и забивают лишь тем, кто это позволяет, а не тем, кому захочет. Топ-форвард в первую очередь отличается индивидуальными и лидерскими качествами, и ценится именно тем, что может решить исход матча в самой сложной для команды ситуации. Забивать голы - это конечно хорошо, но в футболе главное не количество голов, а общий результат, трофеи и титулы. И эти титулы и трофеи добываются в первую очередь не количеством голов, а их важностью для команды.
Capral
Capral ответ barinov65 (раскрыть)
вчера в 15:18
Я тоже видел Гуцаева много раз в Киеве, и помню его гол с пенальти в ворота киевлян в 1979г. Я видел многое, и поэтому могу сравнивать- кто есть кто. А то, что Гуцаев сделал комплимент, так это говорит только о его благородстве и не более того. На мой взгляд, тот, советский футбол был намного качественнее нынешнего, а пару лет назад, даже Платини подчеркнул- что в его время, футбол был интересней и содержательнее. Уверяю вас, в Серии А в нулевых, Хвичка, даже в дубле не был бы...
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:13
Думаю, что у Энрике особо и не спрашивали, кочет ли он Хвичу или нет. Ты же знаешь, как в ПСЖ вопросы решаются, всё через личные хотелки президента. Так же, не интересуясь особо мнением тренера, в своё время взяли Неймара, Месси, Рамоса, даже то же Бекхэма.
barinov65
barinov65 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:59
Не знаю как вы, я игру Гуцаева видел не раз, на стадионе и по телевизору. Считаю Квара,в целом, посильнее как футболист! Впрочем это Гуцаев сам признает, да и футбол сейчас другой!
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:53
Да, Виталий, охотно перехожу на ТЫ, подтверждаю истину твоих слов, и подписываюсь под каждым словом!!!!!!!
Да, поиграл пару месяцев в Наполи, пока его никто не знал, а потом ожидаемо скис и исчез на полгода... Но его агент- воистину гениальный пиарщик, покупал грузину заказухи от самых известных игроков, делал Хвичке пиар, но потом, в силу своего базарной тупости- поссорился с агентом Осимхена. Не знаю, что Энрике особенного нашел в грузине, но его заявление и перечисление всех, якобы достоинств грузина- явно переписано из шпаргалки. Посмотрим, что из всего этого получится, хотя, о чем говорить, если во Франции, у ПСЖ нет конкуренции. Эта лига, как я понимаю, еще слабее убитой Серии А, где клубы этой страны, раз в 13 лет побеждают в еврокубках...)))
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:44
Доброго здоровья, Виктор!!!
Возвращаясь к теме Хвичи, хочу отметить, что сейчас стало модным искусственно завышать статус и игровые данные игрока, пытаясь сделать из него звезду, и заработать на этом. Яркий пример тому Холанд, абсолютно посредственный форвард, который даже имея такие внушительные габариты, толком не научился ими пользоваться. Я уже не говорю о полном отсутствии индивидуальных и лидерских качеств. Но кому-то нужно сделать из него звезду, и на этом заработать, вот и тянут норвежца за уши на мнимый пьедестал.

Вот и с Кварцхелией похожая ситуация, один раз получилось блеснуть, показал пару красивых обводок, и Хвичу решили сделать топом, хоть и картонным. Босы ПСЖ купили новую игрушку и дали команду Энрике выдать хвалебные оды грузину.

P.s. И, если вы не против, предлагаю перейти на "ты".
Capral
Capral
вчера в 14:44
barinov65.

Мне совсем не обязательно знать его лично. Я, как вы выразились- человек солидный, могу делать выводы о человеке, даже не зная его лично- это жизненный опыт и личное общение, со многими людьми... Я конечно могу ошибиться, как и любой человек, но по тем заметкам, что я для себя сделал, делаю вывод- что человек он нескромный, а как футболист- техничный, но простой, нет в нем изюминки, футбольного шарма...

А если хотите, действительно знать, как должен играть настоящий технарь и универсал- посмотрите на игру В.Гуцаева, и вы всё поймете, и правоту моих слов, и простую истину.
Capral
Capral
вчера в 14:33, ред.
Вероятно, тот же, кто постоянно скулил и предлагал поставить Джикию в центр защиты и даже вспоминал Карреру!!! Ну разве не смешно?! Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А как оказалось, Джикия, даже в Химках провалился в ЦЗ!!!!!!!
Я же, предлагал попробовать его на фланге, и сравнивал его с Б.Поздняковым...
barinov65
barinov65
вчера в 14:26
    Capral
    Capral
    вчера в 14:14
    barinov65.

    У меня неприязнь к грузину не только, потому что я ничего особенного в нем не вижу как в игроке, но еще и потому, что он- человек нескромный и пиарщик дешевый, как на поле, так и в жизни. Человек меняющий свое мнение и заявляющий сначала, что его мечта- Реал, но переходя в ПСЖ, тут же льёт порцию комплиментов этому клубу. А как он прощался с Наполи, разве не дешевая показуха? Так за что я должен его уважать??? Как игрок- обычный, как человек- хитрый и лживый...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:11
    не каждый может показать свою фирменную игру и класс на Евро или ЧМ.
    тем более грузины впервые пробились на евро.
    сколько были ярких зажегших звезд на евро?
    например, португалец Ренату Саншеш.
    дебют на евро-2016. самый молодой игрок, который выиграл финал евро.
    все были в восторге. затем громкий переход в Баварию.
    один из самых дорогих игроков мюнхенского клуба.
    и что дальше? где он?
    или возьмем Рамуша. сверкнул на ЧМ 2022. тренер даже посадил Криштиану Роналду на лавку, больше доверяя Рамушу.
    все говорили что у него большее будущее.
    где он?
    Рамуш даже в ПСЖ полностью растворился.
    мы не знаем. как у Хвичи сложится в Париже.
    но Наполи он был лучший. и в Серии А тоже.
    как сложится в Лиге 1, мы увидим.
    первый матч в 25 янв.
    barinov65
    barinov65 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:05
      112910415
      112910415
      вчера в 13:38, ред.
      оптимистом, конечно, быть хорошо ...
      Capral
      Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 13:36
      Серьезно? И где же он был- такой безгрешный, во всех главных турнирах, если даже потерялся, и давно, даже в убитой Серии А??? Все эти номинации и прочее г...о- гроша ломанного не стоят. Смотреть надо по игре, прежде всего. А эти цифры- не более, чем формальность... Тем более, что никто не отрицает его технические способности, но это не его личная заслуга, все грузины рождаются с высокой техникой или почти все. Если вспомнить тбилисское Динамо-70х, то там, практически вся команда была из технарей!!!
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 13:28
      статистика и цифры за Хвичи.
      и они не лгут)))
      визуально. может быть, некоторым кажется что игрок простой.
      но футбол, как говорил Лобановский, целая наука.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:27
      Статистически характеристики Хвичи Кварацхелии по системе WhoScored:
      ✅ Сильные стороны
      🟢Дриблинг
      🟢 Ключевые передачи
      🟢 Завершение моментов
      🟢 Дальние удары
      🟢 Удержание мяча
      🟢 Пас
      ❌ Слабые стороны
      — Очевидных слабых сторон нет
      Стиль игры:
      ✅ На нём часто фолят
      ✅ Предпочитает смещаться в центр
      ✅ Часто играет в воздухе
      ✅ Часто идет в обводку
      Capral
      Capral ответ barinov65 (раскрыть)
      вчера в 13:25
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        вчера в 13:25
        не люблю трансферы "для конкуренции"...так как таки сделки чреваты всякими мини (а иногда и не мини) раздорами в команде. помним мини ревность Роналду-Бейл))
        потом возможна потенциальный уход из клуба хороших игроков от обиды и недостатка игрового времени. скорей всего Барколя продадут.
        жаль, но Хвича лучше него. в Наполи больше всех он выдавал предголевых, голевых передач, а также обострял и бил по воротам с любых позиций больше в 2 раза, чем вся команда за игру. понятно, зачем он нужен Энрике.
        ПСЖ надо решать вопрос с центрофорвардами.
        Коло Муани вот вот уйдет. ок.
        остался Рамуш. его тоже подальше.
        Парижу очень нужен форвард, который может не только забить
        но и качественно сыграть в подыгрыше из глубины.
        поэтому Луис Энрике пытался задействовать там Асенсио.
        но Асенсио слишком плюшевый, и только поэтому от него Реал и избавился. оптимальный вариант - Лаутаро из Интера.
        аргентинцу нужен новый вызов. в Интере что то не ладится в этом сезоне.
        может, ПСЖ заберет его.
        после завтра Лига чемпионов.
        Хвича, кстати, пропустит этап ЛЧ, не заявлен.
        barinov65
        barinov65
        вчера в 13:13
          Alex_67
          Alex_67
          вчера в 12:46
          Только время может подтвердить или опровергнуть удачность трансфера Кварацхелии в ПСЖ. Мне кажется, Хвича прийдется ко двору лидеру французского футбола... Лига 1, в целом, гораздо слабее Серии А - так что проблемы игрового плана у грузина врядли возникнут... А мотивация? Деньги хорошо умеют мотивировать... Кстати, характер лучше не показывать - лишнее это...
          Capral
          Capral ответ shur (раскрыть)
          вчера в 12:27
          Дело говорит твоя супруга, так и есть!!!
          shur
          shur ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 12:21, ред.
          ...вот супруга сказала,что сейчас самая активная,полезная,благодатная вода , болячки наши духовные и физические очистить надо,но в души( не про душу конечно)) конечно!!!
          Capral
          Capral ответ Incredulous (раскрыть)
          вчера в 12:19
          Приветствую, Виталий!!!
          Вы абсолютно правы, скорей всего, он толком и не видел игру этого игрочишки, а так, по наслышке записал его. Вообще не понимаю ценности этого трансфера. Обычный спесивый дриблер, часто идущий в обводку во вред командным действиям. А сколько шума вокруг этого перехода.
          Capral
          Capral ответ shur (раскрыть)
          вчера в 12:13
          Привет, Санёк!!!
          Уже исправил, спасибо, что подсказал. Я как увuдел- поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          И тебя, Дружище с Праздником!!!!!!! В проруби еще не был?)))
          Incredulous
          Incredulous ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 12:10
          Энрике скорее всего не одного полного матча с Хвичей не смотрел. Ему видимо показали нарезку лучших моментов с грузином, с чего он и сделал свои "наиумнейшие" выводы.
          shur
          shur ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 12:07
          ...Привет Минхерц, ты с просоня на татарском заговорил?!(Когда такое был?!!) С праздником Великим, не ругаемся , а в душ,самая благодатная вода сейчас!!!
          Capral
          Capral
          вчера в 12:04, ред.
          Отрабатывать в обороне, он что- совсем ёб......я?! Когда такое было?!
          shur
          shur ответ Incredulous (раскрыть)
          вчера в 12:03
          ...точно так!
          Incredulous
          Incredulous
          вчера в 12:01
          Оценивать нужно исходя из результатов, а не авансом. Может грузин и заиграет в ПСЖ, никто не спорит, но пока это кот в мешке.
          Гость
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