Луис Энрике оценил трансфер Кварацхелии в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ прокомментировал трансфер полузащитника из «Наполи».

У него есть всё, что мы хотели получить от этого трансфера: опыт, приобретённый в молодости, сильные индивидуальные качества, умение забивать голы, обводить и отрабатывать в обороне.