Экс-игрок МЮ отреагировал на слова Аморима о «худшей команде в истории»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Лу Макари отреагировал на слова главного тренера команды о «худшей команде в истории МЮ ». Футболист выступал за «дьяволов», когда в сезоне 1973/74 они вылетели из высшего дивизиона.

Не знаю, зачем он это сказал. В таких высказываниях нет ничего хорошего. Вообще ничего. Я не знал, что он сказал, пока не вернулся домой и не увидел эту цитату, которая была везде.

Он что, где-то это прочёл? Наверное, так и было. Он постоянно смотрел вправо, как будто сначала это написал. Суть в том, что вы не знаете, какая мысль является правильной, не так ли? Каждый думает по-своему.

Разумеется, тогда мы не считали, что вылетим, и нынешняя команда тоже так не считает. И, в любом случае, они не вылетят. У этого состава есть очень многое, чтобы избежать вылета, я уверен в этом.

Даже не хочу касаться данной темы, ибо это пустая трата времени. Было бы неправильно сравнивать нашу команду, которая вылетела, с командой Аморима – это совсем разные ситуации. Но прямо сейчас я не знаю, какой ответ они найдут в будущем.