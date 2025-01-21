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Экс-игрок МЮ отреагировал на слова Аморима о «худшей команде в истории»

вчера, 17:15

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Лу Макари отреагировал на слова главного тренера команды Рубена Аморима о «худшей команде в истории МЮ». Футболист выступал за «дьяволов», когда в сезоне 1973/74 они вылетели из высшего дивизиона.

Не знаю, зачем он это сказал. В таких высказываниях нет ничего хорошего. Вообще ничего. Я не знал, что он сказал, пока не вернулся домой и не увидел эту цитату, которая была везде.

Он что, где-то это прочёл? Наверное, так и было. Он постоянно смотрел вправо, как будто сначала это написал. Суть в том, что вы не знаете, какая мысль является правильной, не так ли? Каждый думает по-своему.

Разумеется, тогда мы не считали, что вылетим, и нынешняя команда тоже так не считает. И, в любом случае, они не вылетят. У этого состава есть очень многое, чтобы избежать вылета, я уверен в этом.

Даже не хочу касаться данной темы, ибо это пустая трата времени. Было бы неправильно сравнивать нашу команду, которая вылетела, с командой Аморима – это совсем разные ситуации. Но прямо сейчас я не знаю, какой ответ они найдут в будущем.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:35
Такое ощущения, что слова Байдена прочитал.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:59
Риск вылета все таки присутствует.
МЮ всех ключевых игроков растерял (Гринвуд, Погба, Лукаку, Санчо, Эланга, Теллес, Фред, Мактоминей). Возможно уйдёт Рашфорд. Остался неликвид и зная что их заменят они вполне вероятно не будут рвать жилы ради сохранения прописки в АПЛ.
Даже Лестер по составу интересней сейчас и дать бой они тоже могут. Слабее МЮ сейчас наверное только Саутгемптон и Ипсвич которые могут вылететь.
Даже если МЮ вылетит, то возможно это к лучшему. Тогда наконец то исчезнут из состава псевдо "топ" игроки с большими зарплатами, начнут экономить наконец поднимут селекцию и академию. Начнут присматривать талантливых игроков из Шипа и больше не будут тратить деньги впустую.
112910415
112910415
вчера в 18:34
ну да, каждый думает по-своему
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:42
Все кому не лень, поливают Юнайтед вдоль и поперёк..
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:35
Такое ощущение, что это слова Черчесова. Букв много, смысла ноль.
Гость
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