Экс-игрок МЮ отреагировал на слова Аморима о «худшей команде в истории»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Лу Макари отреагировал на слова главного тренера команды Рубена Аморима о «худшей команде в истории МЮ». Футболист выступал за «дьяволов», когда в сезоне 1973/74 они вылетели из высшего дивизиона.
Не знаю, зачем он это сказал. В таких высказываниях нет ничего хорошего. Вообще ничего. Я не знал, что он сказал, пока не вернулся домой и не увидел эту цитату, которая была везде.
Он что, где-то это прочёл? Наверное, так и было. Он постоянно смотрел вправо, как будто сначала это написал. Суть в том, что вы не знаете, какая мысль является правильной, не так ли? Каждый думает по-своему.
Разумеется, тогда мы не считали, что вылетим, и нынешняя команда тоже так не считает. И, в любом случае, они не вылетят. У этого состава есть очень многое, чтобы избежать вылета, я уверен в этом.
Даже не хочу касаться данной темы, ибо это пустая трата времени. Было бы неправильно сравнивать нашу команду, которая вылетела, с командой Аморима – это совсем разные ситуации. Но прямо сейчас я не знаю, какой ответ они найдут в будущем.
МЮ всех ключевых игроков растерял (Гринвуд, Погба, Лукаку, Санчо, Эланга, Теллес, Фред, Мактоминей). Возможно уйдёт Рашфорд. Остался неликвид и зная что их заменят они вполне вероятно не будут рвать жилы ради сохранения прописки в АПЛ.
Даже Лестер по составу интересней сейчас и дать бой они тоже могут. Слабее МЮ сейчас наверное только Саутгемптон и Ипсвич которые могут вылететь.
Даже если МЮ вылетит, то возможно это к лучшему. Тогда наконец то исчезнут из состава псевдо "топ" игроки с большими зарплатами, начнут экономить наконец поднимут селекцию и академию. Начнут присматривать талантливых игроков из Шипа и больше не будут тратить деньги впустую.
МЮ всех ключевых игроков растерял (Гринвуд, Погба, Лукаку, Санчо, Эланга, Теллес, Фред, Мактоминей). Возможно уйдёт Рашфорд. Остался неликвид и зная что их заменят они вполне вероятно не будут рвать жилы ради сохранения прописки в АПЛ.
Даже Лестер по составу интересней сейчас и дать бой они тоже могут. Слабее МЮ сейчас наверное только Саутгемптон и Ипсвич которые могут вылететь.
Даже если МЮ вылетит, то возможно это к лучшему. Тогда наконец то исчезнут из состава псевдо "топ" игроки с большими зарплатами, начнут экономить наконец поднимут селекцию и академию. Начнут присматривать талантливых игроков из Шипа и больше не будут тратить деньги впустую.