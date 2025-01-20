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Помощник тренера «Интера» высказался о плотном календаре команды

вчера, 08:32

Помощник тренера «Интера» Массимилиано Фаррис поделился мнением о плотном календаре команды.

У нас нет времени даже поразмышлять – мы постоянно находимся на поле. После дерби в чемпионате [1:2 c «Миланом» 22 сентября] мы провели 15 матчей, одержав 12 побед и трижды сыграв вничью (в 16-м поединке «Интер» переиграл «Эмполи» (3:1) – прим. ред.).

Мы в шаге от выхода в плей-офф Лиги чемпионов без необходимости участия в стыковых матчах. А еще мы преодолели первый раунд в Кубке Италии. Сейчас для нас самое важное – восстановление травмированных футболистов.

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Интер
Перевод с gianlucadimarzio.com
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:10
И он прав. Ротация не помогает. Раздутые бюджеты уничтожают клубы. Боссы требуют результаты сейчас и сразу. Приходится рисковать
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:11
На всех фронтах успевают... видимо хорошо потрудились на предсезонке...
lotsman
lotsman
вчера в 08:58
Плотный график это хорошо, всё время в игровом тонусе.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:55
Поэтому Наполи ещё держатся, у них календарь проще
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:49
Лишний стимул в ЛЧ сыграть , так чтобы обойтись без стыковых игр.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:44
В команде то много игроков,пусть и они поиграют.
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