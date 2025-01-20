Помощник тренера «Интера» высказался о плотном календаре команды

Помощник тренера «Интера» Массимилиано Фаррис поделился мнением о плотном календаре команды.

У нас нет времени даже поразмышлять – мы постоянно находимся на поле. После дерби в чемпионате [1:2 c «Миланом» 22 сентября] мы провели 15 матчей, одержав 12 побед и трижды сыграв вничью (в 16-м поединке «Интер» переиграл «Эмполи» (3:1) – прим. ред.).

Мы в шаге от выхода в плей-офф Лиги чемпионов без необходимости участия в стыковых матчах. А еще мы преодолели первый раунд в Кубке Италии. Сейчас для нас самое важное – восстановление травмированных футболистов.