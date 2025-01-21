Погба заявил, что не заинтересован играть в России

Французский полузащитник Поль Погба упомянул Россию, когда говорил о предложениях о продолжении карьеры.
Я чувствую себя намного лучше. У меня было время для себя. Моё физическое состояние было связано с моим ментальным состоянием. С учётом всего, что произошло, это было довольно сложно, трудно справляться. Да, есть предложения, но вы меня знаете. Есть интересные варианты, а есть не очень. Приведем пример: ехать в Россию и так далее… это не моя цель.
В 2023 году стало известно, что допинг‑тест Погба дал положительный результат на тестостерон. Позднее была вскрыта проба «Б», которая дала тот же результат. В феврале 2024 года Погба дисквалифицировали на четыре года. В октябре комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) частично удовлетворила апелляцию Погба, сократив отстранение до 18 месяцев и отменив штраф. Француз сможет вернуться на поле в марте 2025 года.
Он к нам не приедет, ура, отвёл Бог ещё одну напасть на наш футбол.
Он к нам не приедет, ура, отвёл Бог ещё одну напасть на наш футбол.