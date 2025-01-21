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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Погба заявил, что не заинтересован играть в России

вчера, 10:53

Французский полузащитник Поль Погба упомянул Россию, когда говорил о предложениях о продолжении карьеры.

Я чувствую себя намного лучше. У меня было время для себя. Моё физическое состояние было связано с моим ментальным состоянием. С учётом всего, что произошло, это было довольно сложно, трудно справляться. Да, есть предложения, но вы меня знаете. Есть интересные варианты, а есть не очень. Приведем пример: ехать в Россию и так далее… это не моя цель.

В 2023 году стало известно, что допинг‑тест Погба дал положительный результат на тестостерон. Позднее была вскрыта проба «Б», которая дала тот же результат. В феврале 2024 года Погба дисквалифицировали на четыре года. В октябре комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) частично удовлетворила апелляцию Погба, сократив отстранение до 18 месяцев и отменив штраф. Француз сможет вернуться на поле в марте 2025 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:09
Как вообще можно не хотеть поиграть за СКА-Хабаровск?
54vb3wmtw8qm
54vb3wmtw8qm
вчера в 16:08
Погба успокоил миллионы болельщиков футбола из России.
Он к нам не приедет, ура, отвёл Бог ещё одну напасть на наш футбол.
112910415
112910415
вчера в 13:59
да мы уж тут как-нибудь сами
Futurista
Futurista
вчера в 13:03
В Гвинею на родину поезжай...может там кому то нужен старый негр)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:00
Это и не новость вовсе)
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:00
Откуда вообще взялись эти разговоры про Россию?
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:58
Да больно надо Поль - мотай нервы кому то другому...)
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