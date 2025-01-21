Погба заявил, что не заинтересован играть в России

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вчера, 10:53

Французский полузащитник упомянул Россию, когда говорил о предложениях о продолжении карьеры.

Я чувствую себя намного лучше. У меня было время для себя. Моё физическое состояние было связано с моим ментальным состоянием. С учётом всего, что произошло, это было довольно сложно, трудно справляться. Да, есть предложения, но вы меня знаете. Есть интересные варианты, а есть не очень. Приведем пример: ехать в Россию и так далее… это не моя цель.