Мареска оценил работу арбитров в Английской Премьер-Лиге

Главный тренер «Челси» поделился мнением о работе арбитров в матчах «синих».

Помню, как две или три игры назад они не назначали пенальти, а потом мы получили письмо [от PGMOL (орган, контролирующий работу рефери в АПЛ – прим. ред.)] с извинениями [и подтверждением], что там должен был быть пенальти. Однако извинения нам не нужны.

На днях в поединке с «Борнмутом» должна была быть красная карточка (Дэвиду Бруксу, который схватил за волосы Марка Кукурелью – прим. ред.). Мы не намерены что-либо менять.

Ни нам, ни клубу за это не стыдно. За это должно быть стыдно кому-то другому, но не нам. Я ценю своих футболистов, каждого из них.