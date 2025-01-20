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Хусанов прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»

вчера, 21:27

Защитник Абдукодир Хусанов, ставший игроком «Манчестер Сити», высказался о своём переходе в стан «горожан».

Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити», клубу, за которым мне нравится наблюдать в течение долгого времени. В этой команде полно лучших игроков в мире, и я не могу дождаться, чтобы встретиться с ними и сыграть вместе. И, конечно, Хосеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времён, и я очень рад учиться у него и ещё больше улучшать свою игру. Это очень важный момент для меня и моей семьи присоединиться к такому великому клубу, как «Манчестер Сити», и я более чем готов к этому вызову.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:40, ред.
Хусанов..., напевая в защите МС:

"Вот кто-то крадётся в кустах у колодца
Ползет осторожно в траве у ворот...
Он ловко крадётся да в плен попадётся
А к нам не проскочит, а к нам не пройдёт!!!... "
allemz
allemz
вчера в 22:28
Мечтал перейти, чтобы сыграть рядом с Ковачичем
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:18
Было бы удивительно если бы ты был не рад .
протон
протон
вчера в 22:04
Вдвойне повезло парню , перешел в топ клуб и к лучшему тренеру мира
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:41
Ну давай дружок, играй и помогай клубу)
Гость
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