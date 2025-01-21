Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы Лоррана из «Фламенго», отреагировал на новости о переходе игрока в ПФК ЦСКА.
Интерес — это не переговоры, а переговоры — не сделка.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал уже несколько предложений по Лоррану, но «Фламенго» не принял ни одного из них.
То ли дело Миллер ! Запустил руку в госкарман Газпрома и достал сколько спросили, не торгуясь! Но вечно так не будет. Лафа не бывает бесконечной. Сколько веревочке не вейся, а конец прибежит!
То ли дело Миллер ! Запустил руку в госкарман Газпрома и достал сколько спросили, не торгуясь! Но вечно так не будет. Лафа не бывает бесконечной. Сколько веревочке не вейся, а конец прибежит!