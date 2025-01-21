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Агент Лоррана прокомментировал информацию о переходе игрока в ЦСКА

вчера, 16:52

Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы Лоррана из «Фламенго», отреагировал на новости о переходе игрока в ПФК ЦСКА.

Интерес — это не переговоры, а переговоры — не сделка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал уже несколько предложений по Лоррану, но «Фламенго» не принял ни одного из них.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:35
агент-философ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:31
Ангел неБесГрешен
То ли дело Миллер ! Запустил руку в госкарман Газпрома и достал сколько спросили, не торгуясь! Но вечно так не будет. Лафа не бывает бесконечной. Сколько веревочке не вейся, а конец прибежит!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:29
Ух и высокомерие, проучить бы эту парочку
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:19, ред.
Бразильцы те ещё жуки. Даже гинеру с ними тяжело тягаться.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:00
Думаю что-то все равно мутится там. Иначе агент не говорил бы так обтекаемо
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:57
Курица не птица
Гость
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