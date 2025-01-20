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Гвардиола отреагировал на слова Ибрагимовича о Уокере

вчера, 08:57

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о словах экс-игрока «Милана» Златана Ибрагимовича о защитнике «горожан» Кайле Уокере.

Ибрагимович сказал, что ему нравится Уокер? Ну, если так сказал Златан... Уокер может играть где угодно!

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Все комментарии
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w8pnhbm824fp
вчера в 12:42
Да же у нас, в России,его ждет Ростов ,казачки и болельщицы и болельшики
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Alex_67
Alex_67
вчера в 10:13
Зачем они умничают друг перед другом? Пустое это...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:32
На воротах даже играл в лч))) на ноль))
Гость
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