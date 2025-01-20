Гвардиола отреагировал на слова Ибрагимовича о Уокере

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о словах экс-игрока «Милана» Златана Ибрагимовича о защитнике «горожан» Кайле Уокере.
Ибрагимович сказал, что ему нравится Уокер? Ну, если так сказал Златан... Уокер может играть где угодно!
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о словах экс-игрока «Милана» Златана Ибрагимовича о защитнике «горожан» Кайле Уокере.
Ибрагимович сказал, что ему нравится Уокер? Ну, если так сказал Златан... Уокер может играть где угодно!
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