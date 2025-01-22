Зидан мог перейти в «Ньюкасл»

Бывший футбольный агент Барри Силкман в книге The Not-So Secret Football Agent сообщил, что бывший футболист сборной Франции мог перейти в «Ньюкасл».

Мне рассказали о талантливом 24-летнем атакующем хавбеке «Бордо», и я отправился, чтобы увидеть его. Его звали Зинедин Зидан. Мне потребовалось пять минут, чтобы понять, что парень станет кем-то невероятным.

При Кевине Кигане я привел в «Ньюкасл» несколько добротных футболистов, и каждый из них добился успеха. Зидан казался идеальным вариантом.

Это было 7 января 1996 года, и я сказал Кевину, что он может купить Зидана за 1,2 миллиона фунтов – это была ощутимая сумма. Я умолял Кевина приобрести его, но в итоге он сказал мне, что главный скаут клуба полагает, что Зидан недостаточно хорош.

Жаль, что я не сохранил факс, который мне прислали из «Ньюкасла», где главный скаут сказал: «Силки сильно переоценил исполнителя. В лучшем случае он подойдет для „Вулвз“, которые сейчас замыкают таблицу Чемпионшипа».