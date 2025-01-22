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Зидан мог перейти в «Ньюкасл»

вчера, 17:14

Бывший футбольный агент Барри Силкман в книге The Not-So Secret Football Agent сообщил, что бывший футболист сборной Франции Зинедин Зидан мог перейти в «Ньюкасл».

Мне рассказали о талантливом 24-летнем атакующем хавбеке «Бордо», и я отправился, чтобы увидеть его. Его звали Зинедин Зидан. Мне потребовалось пять минут, чтобы понять, что парень станет кем-то невероятным.

При Кевине Кигане я привел в «Ньюкасл» несколько добротных футболистов, и каждый из них добился успеха. Зидан казался идеальным вариантом.

Это было 7 января 1996 года, и я сказал Кевину, что он может купить Зидана за 1,2 миллиона фунтов – это была ощутимая сумма. Я умолял Кевина приобрести его, но в итоге он сказал мне, что главный скаут клуба полагает, что Зидан недостаточно хорош.

Жаль, что я не сохранил факс, который мне прислали из «Ньюкасла», где главный скаут сказал: «Силки сильно переоценил исполнителя. В лучшем случае он подойдет для „Вулвз“, которые сейчас замыкают таблицу Чемпионшипа».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:38
Иронично, что сам уровень АПЛ до 1998 года был крайне низок, МЮ по сумме двух игр отлетел Ротору, а чемпион Блэкберн с 4 очками был последним в группе ЛЧ. Дошло до того, что Венгер объяснял, что такое правильное питание)))
112910415
112910415
вчера в 19:15
поди сейчас проверь ...
allemz
allemz
вчера в 18:18
Сапогов мог перейти в Ювентус
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:12, ред.
Удивительная и интересная история. Один легендарный в прошлом футболист, будучи тренером "Ньюкасла" (Кевин Киган) отказался принять в свой клуб другого будущего легендарного футболиста Зенедина Зидана, не сумев разглядеть его огромный потенциал. И как же "утёр нос" Кигану Зидан, ставший через два года после этого случая чемпионом мира в составе сборной Франции и превратившейся в звезду мирового футбола (!) Это наверное, была самая большая ошибка Кевина Кигана (обладателя двух "золотых мячей") в его футбольной жизни).
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:55
В принципе что это щас вспоминать. Ошибки бывают у всех
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:45
Похоже такие скауты сейчас в МЮ.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:33
Кому это сейчас интересно?
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