Дикая победа «Барселоны» вошла в историю Лиги чемпионов. Но рекорд всех времён устоял

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сегодня, 15:46

Расскажем об уникальных матчах.

21 января 2025. «Бенфика» – «Барселона» – 4:5

«Барселона» заслужила поражение против «Бенфики» из-за глупых ошибок линии обороны и вратаря Щесного. Но португальцы подарили Левандовскому шансы, два пенальти. Роберт сравнялся по голам с пенальти в ЛЧ с Роналду. Также спас Рафинья. Бразилец забил курьезный гол после выноса голкипера. Мяч от головы вингера попал в ворота. А в конце была контратака, позволившая получить победу перед дракой команд. У «Барселоны» много проблем в игре и неважные результаты. Потеряли лидерство в Ла Лиге. Но под густым зимним дождём в Лиссабоне «Бенфика» и «Барселона» подарили зрителям один из матчей, из-за которых футбол стал любимой игрой миллиардов людей.

25 октября 2022. ПСЖ – «Маккаби Хайфа» – 7:2

Здесь скучнее. Хотя тоже забили девять мячей, разница голов имеет значение. Израильтян били Мбаппе, Месси и Неймар. У бразильца гол, а у его напарников по дублю. На днях Неймар рассказал, что Килиан завидовал вниманию к Месси после переезда аргентинца в Париж. Мбаппе решил не отвечать грязным бельем. А когда играли вместе, то могли выдать представление. Тройка тогда готовилась к чемпионату мира в Катаре, были в хорошей форме. Спустя менее чем два с половиной года знаменитые форварды разъехались по разным странам. ПСЖ так и не выиграл Лигу чемпионов. Хотя бы побаловали фанатов семью голами за вечер.

15 сентября 2021. «Манчестер Сити» – «Лейпциг» – 6:3

Те «горожане» были круче нынешних. Хотя в обороне тоже играли странно, пропускали в Лиге чемпионов много от разных соперников. Но все попытки немцев перечеркнули. Матч получился веселым. Нкунку забил три мяча в ворота «Манчестер Сити». Обратил внимание скаутов «Челси», где не заиграл и теперь ищет новый вызов. У «Манчестер Сити» в начале 2025-го тоже много вызовов. А вот осенью 2021-го Гвардиола наслаждался тем, что пять разных игроков команды смогли огорчить Гулачи. Также в ворота венгра забил собственный защитник. Англичане тогда развлекались, старый формат не был таким напряженным для фаворитов.

1 октября 2019. «Тоттенхэм» – «Бавария» – 2:7

Игра, которую многие вспомнят, если освежить детали. Второй тур группового этапа, Кейн и Сон забили «Баварии», но это были голы престижа. Команда Нико Ковача смогла без его поддержки уничтожить оборону действующего на тот момент чемпиона мира Льориса. Гнабри, бывший игрок «Арсенала», сделал в тот вечер покер в Лондоне. Один из лучших матчей в его неоднозначной карьере. Кроме немца, забивал Левандовски. Роберт специалист по диким матчам. А стартовый гол гостей от Киммиха. Йозуа сравнял счет после быстрого удара Сона. Хотя «Тоттенхэм» тогда был финалистом предыдущей ЛЧ , «Бавария» наглядно показала разницу.

21 октября 2008. «Вильярреал» – «Ольборг» – 6:3

Поединок помнят разве что фанаты «Вильярреала». Датский «Ольборг» сопротивлялся против опытной команды, которая бывала даже в полуфинале Лиги чемпионов. А спустя два года испанцы из крошечного городка, знаменитого заводом по изготовлению керамической плитки, порадовали публику перестрелкой с датчанами. Пропустили первыми, а неудачливый Росси сравнял счет. Героем того матча стал баск Хосеба Льоренте. Форвард вышел на замену и забил три мяча. У Мануэля Пеллегрини был классный состав. Чемпионы Европы Касорла, Сенна и Капдевила позволили датчанам забить трижды, но лицо не потеряли.

8 марта 2005 года. «Лион» – «Вердер» – 7:2

Предпоследний матч в списке с девятью голами. Первая игра плей-офф. «Лион» тогда был крутым, хотя и «Вердер» побеждал в Бундеслиге за год до этого. В первом матче французы выиграли 3:0, но не успокоились. Бедняги из Бремена пропустили в гостях семь мячей. Вильтор, Эссьен и Малуда показали, кто мощнее. «Лион» мог похвастаться звездами во всех линиях. В воротах был Купе, в обороне Абидаль, в центре Эссьен и Жуниньо, ближе к атаке Вильтор – автор хет-трика, и Малуда на другом фланге. В атаке играл Гову.

24 октября 2000. ПСЖ – «Русенборг» – 7:2

Самый древний матч в списке. Впервые в истории основного этапа Лиги чемпионов забили 9 мячей. Сделал это ПСЖ до шейхов. Можно смело утверждать, что парижане самый слабый победитель в списке. Хотя на поле был форвард Анелька, состав не впечатлял. Не сравнить с основой «Лиона», которую вспоминали перед этим. Но мастерства хватило для уверенного разгрома «Русенборга». Норвежцы дергались в конце первого тайма, но в итоге их остановили. У Анелька дубль, восстанавливался в ПСЖ после неудачи в «Реале».

14 августа 2020. «Барселона» – «Бавария» – 2:8

Переходим к единственному матчу ровно с десятью голами. Единственная игра в списке, сыгранная в августе. Тогда плей-офф сместили из-за пандемии, играли по одному матчу. Помните, как Ханси Флик, тренер «Баварии», уничтожил «Барселону» Сетьена? Дубли Мюллера и Коутиньо, голы Левандовского и Гнабри перекрыли попытки Суареса вернуть каталонцев в игру. Поначалу не было ощущения, что это повторение матча Бразилии и Германии в полуфинале ЧМ -2014. Но потом коварные немцы показали футбольные зубы.

17 сентября 2024. «Бавария» – «Динамо» Загреб – 9:2

В текущем сезоне едва не повторили рекорд всех времен. «Бавария» осенью накидала девять мячей обороне «Динамо». Клуб из Загреба развалился под весом атак, в результате которых Харри Кейну дарили пенальти. Это ему не «Тоттенхэм», который сам пропускал семь мячей против «Баварии». В Мюнхене англичанин забил четыре раза, три с пенальти. Покер стал подарком нападающему, а фанаты получили представление. Хорватов избили, но немцы рано радовались. Проиграли позже «Астон Вилле» и «Барселоне».

5 ноября 2003. «Монако» – «Депортиво» – 8:3

Много лет в ЛЧ самым результативным матчем был поединок двух сильных команд. «Монако» в итоге сыграл в финале. «Депортиво», невзирая на этот разгром, вышел в плей-офф. Там испанцы выбили «Ювентус» и «Милан». Причем команду Анчелотти обыграли 4:0 после поражения 1:4. Веселые были времена в футболе. Лишь «Порту» Моуриньо остановил в итоге «Депортиво» Ируреты в полуфинале и «Монако» Дешама в финале. А на групповом этапе хорват Пршо сделал покер, поэтому дубль Тристана не спас испанцев.

22 ноября 2016. «Боруссия» Д – «Легия» – 8:4

Справедливо, что рекорд всех времен у «Боруссии» Д. В 2016-м уже не были так сильны, как с молодыми Левандовским и Клоппом. Но против «Легии», невзирая на четыре пропущенных мяча, нашли силы на восемь голов в ответ под руководством Томаса Тухеля. Двенадцать голов – безумный результат для современного футбола. Хотя многие рекорды свежие, это уникальная игра. Кагава, Ройс и Шахин разнесли оборону поляков. Быстро летит время, теперь тренера Нури уволили из «Боруссии» после свежего поражения в Лиге чемпионов.