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«Ливерпуль», «Бавария» и «Милан» вылетали в низшие лиги. Теперь тонет «Манчестер Юнайтед»

02 января 2025, 11:56
МЮ

Заигрывают с борьбой за выживание в АПЛ.

Клубы с безумным денежным оборотом редко покидают ведущие лиги. Но «Манчестер Юнайтед» после пяти поражений в последних шести турах АПЛ приблизился к опасной зоне. Четыре из шести команд, которые пока ниже в таблице, набрали на свежем отрезке больше пунктов. Конкуренты с талантами. Например, «Ипсвич» на днях переиграл «Челси». Разумеется, у «Лестера» и «Саутгемптона» мизерные шансы обогнать «Манчестер Юнайтед» в таблице. А остальные повоюют. Аморим сделает всё, чтобы не допустить борьбу за выживание. Но чем чёрт не шутит. Самое время вспомнить, когда знаменитые европейские клубы вылетали в последний раз в их богатой истории.

1974 год. «Манчестер Юнайтед» покинул элиту

Из АПЛ после реформы английского футбола не вылетали только шесть клубов – «Арсенал», «Челси», «Эвертон», «Ливерпуль», МЮ и «Тоттенхэм». Все остальные переживали унижение сравнительно недавно. Но «Манчестер Юнайтед» не падал с 1974-го. Многие помнят басню, будто их выбил легендарный шотландский форвард Лоу, когда забил бывшему клубу в составе соседей из «Сити». Неправда, там влияли результаты других матчей. После вылета «красные дьяволы» сразу вернулись, но не были чемпионами в сумме 26 лет. Если переносить тот отрезок на новое время, то «Манчестер Юнайтед» в случае такой паузы не будет первым до 2039-го. А пока слышат угрозы спонсоров уйти в случае вылета клуба в Чемпионшип.

1955 год. «Бавария» заняла последнее место

Бундеслигу создали в 1963-м, а до этого ведущие клубы Германии играли в разных региональных лигах. Одна из них называлась Оберлига Юг, там выступала «Бавария». В середине 50-х годов лишь ждали появления гениального поколения Беккенбауэра. Францу было десять лет, когда его будущий клуб вылетел во второй дивизион. «Бавария» провела ужасный сезон. Заняли последнее 16-е место, хотя играли против откровенно слабых соперников. Хотя за год до этого сборная ФРГ выиграла чемпионат мира, в её составе был только один представитель «Баварии», защитник Бауэр. Спустя много лет всё изменится, а в 1955-м Ханс с командой пережили единственный в истории «Баварии» вылет в низший дивизион.

1913 год. «Арсенал» оставил высший дивизион

В Испании три клуба никогда не вылетали: «Атлетик», «Реал» и «Барселона». Поэтому матчи между ними носят название Эль Класико. А вот «Арсенал» в Англии не прожил без единого вылета. «Канониры» шли в середине таблицы, ныряли на 18-е место. А потом в 1913-м их ждал крах. В высшем дивизионе Футбольной лиги, созданной в 1888-м, тогда было 20 клубов. «Арсенал» стал последним, выиграл всего 3 матча из 38. Пропустили 74 гола. Хватало финансовых проблем. Бывший форвард «Тоттенхэма» Чепмен читал в газетах, как проигрывают враги, которых возродит в 1930-х именно Герберт. «Канониры» застряли без матчей высшей лиги до конца Первой мировой войны, а потом их по блату вернули голосованием.

1982 год. «Милан» снова оказался в Серии В

У знаменитых коллекционеров кубка европейских чемпионов есть любопытный вылет. Стали третьими в Серии А, но оказались во второй лиге из-за скандала с договорными матчами и нелегальными ставками на футбол. Быстро вернулись, но клуб был сломан. В 1982 году в Серии А рубились 16 клубов. Причем вылетали сразу три команды. Поэтому «Милану» надо было опередить «Кальяри» и «Дженоа». Отстали на один пункт, сделали подарок чемпионскому «Ювентусу». «Россонери» только ждали, чтобы сын Чезаре Мальдини по имени Паоло дебютировал в основе. Вернулись сразу, но шли в середине таблицы, пока не пригласили бухгалтера и сапожника Арриго Сакки. Тренер, завербованный у «Пармы», взял Скудетто в первом сезоне.

1954 год. «Ливерпуль» погрузился на свое дно

В те годы в Высшем дивизионе Англии было 22 клуба. Надо было постараться, чтобы закрыть таблицу. «Ливерпулю» удалось, проиграли 23 раза. Даже «Манчестер Сити» так плохо не выступил, заняли 17-е место. «Арсенал» был 12-м, а чемпионом Англии стал «Вулверхэмптон». В 1947 году «Ливерпуль» был чемпионом, но дальше скатывались и провалились. Причем «красные», в отличие от многих коллег по списку, не вернулись сразу. Восемь лет подряд отчаянно боролись за право вернуться в высшую лигу. Лишь в 1962 году им это удалось. Перемены пришли вместе с Биллом Шенкли. Шотландец оказался наглым – требовал усиливать состав, спорил с боссами клуба. В первом сезоне в элите стал 8-м, а дальше выиграл первое «золото».

2006 год. Моджи и Аньелли уронили «Ювентус»

Семья Аньелли и Лучано Моджи – генеральный директор «Ювентуса», связались с мафией. Полиция Неаполя раскопала дело. Выбили право прослушивать телефоны. Получили записи разговоров Моджи о договорных матчах и продажных судьях. Доказали вину «Милана», «Ювентуса», «Лацио», «Фиорентины» и «Реджины». Известные клубы стоило выбросить в низшие лиги. Но простили всех, кроме «Ювентуса». Двукратный чемпион Италии должен был отправиться в Серию С1, но «бьянконери» позволили провести сезон в Серии В. Многие звезды отвернулись от клуба, но тренер Дешам с Буффоном, Дель Пьеро и Трезеге вернулся в высший дивизион. А «стукачами» в Италии посчитали людей из «Интера», ведь этот клуб избежал наказаний.

2001 год. «Манчестер Сити» порадовал соседей

У «Челси» и «Манчестер Сити» нет богатой истории, как у других лидеров АПЛ последних десятилетий. Но клуб Гвардиолы вылетал в 21-м веке, в отличие от «Челси», лондонцы в последний раз покидали элиту в 1988-м. А в 2001-м чемпионство делили Фергюсон и Венгер. «Манчестер Юнайтед» получил двойной праздник. Стали первыми в АПЛ, а соседи вылетели. «Горожане» падали много раз, такой результат не стал шоком. За несколько лет до этого играли в третьей по счету лиге. Затем вернулись в АПЛ, но вылетели с 18-го места. Быстро вернулись, а затем нашли спонсора и спустя десять сезонов выиграли АПЛ впервые в истории с Манчини. После этого побеждали ещё семь раз, прежде чем пережить поражения в новом сезоне.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:54
Только сейчас обратил внимание , на снимке вверху ракурс такой , что при беглом взгляде создаётся впечатление - как будто Магуайр ребёнка в детский сад тащит...)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
02 января в 18:37
Надо было эмиру Катара продавать клуб.
Я вообще в шоке как клуб держится до сих пор и не нарушает ФФП и при этом не выходит в профит долгие годы, а им это было необходимо чтобы оздоровить клуб финансово и подходит к трансферной политике лучше. То что делал МЮ это пир во время чумы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ᅠᅠ (раскрыть)
02 января в 17:55
Пока МЮ как глобальный бренд, приносит денег Глейзеров и прочим нечисти, вряд ли МЮ будет разрушен. Просто это не футбольный клуб. А бизнес проект..или дойная корова
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Rafael Benitez (раскрыть)
02 января в 17:52
Ранее думал, что новый владелец изменит ситуацию в лучшую сторону. Однако его первые шаги и решения мало популярны в сообществе МЮ. Рэтклиф капитально капиталист))) время покажет, прав он или нет
ᅠᅠ
ᅠᅠ
02 января в 14:20
Уже десять лет МЮ пытается утонуть, но всё его спасательный жилет Сэра Алекса держит на плаву. Всё-таки огромную работу шотландец проделал. Даже Барселона вроде бы что-то выигрывает, а кажется, что слабее на ногах стоит.
Но каким бы крепким фундамент не был, сломаться он всё равно может, не стоит злоупотреблять.
Валерыч
Валерыч
02 января в 14:20
Вряд ли вылетит из АПЛ, но этот сезон для МЮ уже потерян.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
02 января в 13:42
Наверное успеют к 2028 году выиграть АПЛ, это в планах у МЮ. Они всегда ставят вперед телегу, а позади лошадь.
Может как раз таки вся нечисть, глорье и агенты которые хотят разбогатеть на клубе как пиявки сползут с клуба за это время )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 января в 12:21
МЮ как раз нужно чистилище пройти, чтоб восстать с нуля)))
Гость
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