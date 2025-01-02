«Ливерпуль», «Бавария» и «Милан» вылетали в низшие лиги. Теперь тонет «Манчестер Юнайтед»

Заигрывают с борьбой за выживание в АПЛ.
Клубы с безумным денежным оборотом редко покидают ведущие лиги. Но «Манчестер Юнайтед» после пяти поражений в последних шести турах АПЛ приблизился к опасной зоне. Четыре из шести команд, которые пока ниже в таблице, набрали на свежем отрезке больше пунктов. Конкуренты с талантами. Например, «Ипсвич» на днях переиграл «Челси». Разумеется, у «Лестера» и «Саутгемптона» мизерные шансы обогнать «Манчестер Юнайтед» в таблице. А остальные повоюют. Аморим сделает всё, чтобы не допустить борьбу за выживание. Но чем чёрт не шутит. Самое время вспомнить, когда знаменитые европейские клубы вылетали в последний раз в их богатой истории.
1974 год. «Манчестер Юнайтед» покинул элиту
Из АПЛ после реформы английского футбола не вылетали только шесть клубов – «Арсенал», «Челси», «Эвертон», «Ливерпуль», МЮ и «Тоттенхэм». Все остальные переживали унижение сравнительно недавно. Но «Манчестер Юнайтед» не падал с 1974-го. Многие помнят басню, будто их выбил легендарный шотландский форвард Лоу, когда забил бывшему клубу в составе соседей из «Сити». Неправда, там влияли результаты других матчей. После вылета «красные дьяволы» сразу вернулись, но не были чемпионами в сумме 26 лет. Если переносить тот отрезок на новое время, то «Манчестер Юнайтед» в случае такой паузы не будет первым до 2039-го. А пока слышат угрозы спонсоров уйти в случае вылета клуба в Чемпионшип.
1955 год. «Бавария» заняла последнее место
Бундеслигу создали в 1963-м, а до этого ведущие клубы Германии играли в разных региональных лигах. Одна из них называлась Оберлига Юг, там выступала «Бавария». В середине 50-х годов лишь ждали появления гениального поколения Беккенбауэра. Францу было десять лет, когда его будущий клуб вылетел во второй дивизион. «Бавария» провела ужасный сезон. Заняли последнее 16-е место, хотя играли против откровенно слабых соперников. Хотя за год до этого сборная ФРГ выиграла чемпионат мира, в её составе был только один представитель «Баварии», защитник Бауэр. Спустя много лет всё изменится, а в 1955-м Ханс с командой пережили единственный в истории «Баварии» вылет в низший дивизион.
1913 год. «Арсенал» оставил высший дивизион
В Испании три клуба никогда не вылетали: «Атлетик», «Реал» и «Барселона». Поэтому матчи между ними носят название Эль Класико. А вот «Арсенал» в Англии не прожил без единого вылета. «Канониры» шли в середине таблицы, ныряли на 18-е место. А потом в 1913-м их ждал крах. В высшем дивизионе Футбольной лиги, созданной в 1888-м, тогда было 20 клубов. «Арсенал» стал последним, выиграл всего 3 матча из 38. Пропустили 74 гола. Хватало финансовых проблем. Бывший форвард «Тоттенхэма» Чепмен читал в газетах, как проигрывают враги, которых возродит в 1930-х именно Герберт. «Канониры» застряли без матчей высшей лиги до конца Первой мировой войны, а потом их по блату вернули голосованием.
1982 год. «Милан» снова оказался в Серии В
У знаменитых коллекционеров кубка европейских чемпионов есть любопытный вылет. Стали третьими в Серии А, но оказались во второй лиге из-за скандала с договорными матчами и нелегальными ставками на футбол. Быстро вернулись, но клуб был сломан. В 1982 году в Серии А рубились 16 клубов. Причем вылетали сразу три команды. Поэтому «Милану» надо было опередить «Кальяри» и «Дженоа». Отстали на один пункт, сделали подарок чемпионскому «Ювентусу». «Россонери» только ждали, чтобы сын Чезаре Мальдини по имени Паоло дебютировал в основе. Вернулись сразу, но шли в середине таблицы, пока не пригласили бухгалтера и сапожника Арриго Сакки. Тренер, завербованный у «Пармы», взял Скудетто в первом сезоне.
1954 год. «Ливерпуль» погрузился на свое дно
В те годы в Высшем дивизионе Англии было 22 клуба. Надо было постараться, чтобы закрыть таблицу. «Ливерпулю» удалось, проиграли 23 раза. Даже «Манчестер Сити» так плохо не выступил, заняли 17-е место. «Арсенал» был 12-м, а чемпионом Англии стал «Вулверхэмптон». В 1947 году «Ливерпуль» был чемпионом, но дальше скатывались и провалились. Причем «красные», в отличие от многих коллег по списку, не вернулись сразу. Восемь лет подряд отчаянно боролись за право вернуться в высшую лигу. Лишь в 1962 году им это удалось. Перемены пришли вместе с Биллом Шенкли. Шотландец оказался наглым – требовал усиливать состав, спорил с боссами клуба. В первом сезоне в элите стал 8-м, а дальше выиграл первое «золото».
2006 год. Моджи и Аньелли уронили «Ювентус»
Семья Аньелли и Лучано Моджи – генеральный директор «Ювентуса», связались с мафией. Полиция Неаполя раскопала дело. Выбили право прослушивать телефоны. Получили записи разговоров Моджи о договорных матчах и продажных судьях. Доказали вину «Милана», «Ювентуса», «Лацио», «Фиорентины» и «Реджины». Известные клубы стоило выбросить в низшие лиги. Но простили всех, кроме «Ювентуса». Двукратный чемпион Италии должен был отправиться в Серию С1, но «бьянконери» позволили провести сезон в Серии В. Многие звезды отвернулись от клуба, но тренер Дешам с Буффоном, Дель Пьеро и Трезеге вернулся в высший дивизион. А «стукачами» в Италии посчитали людей из «Интера», ведь этот клуб избежал наказаний.
2001 год. «Манчестер Сити» порадовал соседей
У «Челси» и «Манчестер Сити» нет богатой истории, как у других лидеров АПЛ последних десятилетий. Но клуб Гвардиолы вылетал в 21-м веке, в отличие от «Челси», лондонцы в последний раз покидали элиту в 1988-м. А в 2001-м чемпионство делили Фергюсон и Венгер. «Манчестер Юнайтед» получил двойной праздник. Стали первыми в АПЛ, а соседи вылетели. «Горожане» падали много раз, такой результат не стал шоком. За несколько лет до этого играли в третьей по счету лиге. Затем вернулись в АПЛ, но вылетели с 18-го места. Быстро вернулись, а затем нашли спонсора и спустя десять сезонов выиграли АПЛ впервые в истории с Манчини. После этого побеждали ещё семь раз, прежде чем пережить поражения в новом сезоне.
Я вообще в шоке как клуб держится до сих пор и не нарушает ФФП и при этом не выходит в профит долгие годы, а им это было необходимо чтобы оздоровить клуб финансово и подходит к трансферной политике лучше. То что делал МЮ это пир во время чумы.
Я вообще в шоке как клуб держится до сих пор и не нарушает ФФП и при этом не выходит в профит долгие годы, а им это было необходимо чтобы оздоровить клуб финансово и подходит к трансферной политике лучше. То что делал МЮ это пир во время чумы.
Но каким бы крепким фундамент не был, сломаться он всё равно может, не стоит злоупотреблять.
Но каким бы крепким фундамент не был, сломаться он всё равно может, не стоит злоупотреблять.
Может как раз таки вся нечисть, глорье и агенты которые хотят разбогатеть на клубе как пиявки сползут с клуба за это время )
Может как раз таки вся нечисть, глорье и агенты которые хотят разбогатеть на клубе как пиявки сползут с клуба за это время )