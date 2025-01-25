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Канчельскис: «Я видел своими глазами, как Кантона ударил болельщика»

вчера, 16:20

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис вспомнил знаменитый эпизод, в котором его одноклубник Эрик Кантона ударил болельщика из-за оскорблений. Напомним, это произошло в матче с «Кристал Пэлас» 25 января 1995 года.

Я видел своими глазами, как Кантона ударил болельщика. Какая бы на это реакция ни была, но никогда нельзя оскорблять семью. Любой человек поступил бы так же на месте Эрика, он вступился за свою семью. Он правильно поступил, даже не знаю, что я бы сделал.

В команде никак на это не отреагировали. Мы играли на выезде с «Кристал Пэлас», поэтому после матча просто поехали домой. А на следующий день Кантона общался с юристами и адвокатами. Никогда нельзя делать поспешные выводы, на следующий день все пообщались. После этого случая Кантона дисквалифицировали, он должен был ходить на работу — подметать улицы, убираться в больнице.

Фергюсон тоже после матча никак не отреагировал, потому что, повторюсь, нельзя делать выводы в раздевалке. Вернулись в Манчестер, а на следующий день поговорили. Так и должно быть, потому что иначе футболисты могут драться и бросаться на тренера на эмоциях. В том случае нельзя было что-то предпринимать сразу — помылись, переоделись и поехали. А на следующий день спокойно пообщались.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:02
жизнь-штука сложная
shlomo
shlomo
вчера в 17:45
Матерацци тоже может подтвердить что оскорбление просто так не проходит...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:32
Семья святое! То что Эрик ответил это конечно не есть хорошо! Но....
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:01
Хотя в этом случае, Андрей , после взаимных оскорблений , ты бросился в драку первым , но получив "по сусалам" , сразу , так "по мужски" написал заявление ....)
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:48
Гордись, тряпка, ты видел поступок мужчины...
протон
протон
вчера в 16:44
Помню, что в 95-ом у меня была однозначная реакция на это - болельщик заслужил.
Гость
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