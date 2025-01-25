Роналдиньо мог перейти в клуб из Шотландии

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сегодня, 14:36

Бывший футболист сборной Бразилии и ряда топ-клубов мог стать игроком шотландской команды «Сент-Миррен».

Подписав предконтрактное соглашение с ПСЖ , футболист оказался вне игры, поскольку сезон чемпионата Бразилии подошел к концу, а игроком парижан он еще не являлся. Чтобы остаться в форме бразилец решил найти вариант с краткосрочной арендой, услуги футболиста предложили «Сент-Миррену», который боролся за выживание в высшем дивизионе чемпионата Шотландии, период трансферного окна был близок к завершению. Том Хендри, тренировавший тогда команду, дал комментарий по теме:

Роналдиньо был молодым парнем, еще не находился в статусе звезды, и мы искали кого-то, способного забивать, чтобы остаться в элите. Этот переход стал бы выгоден для всех. ПСЖ тоже поддерживал этот вариант, поскольку данная аренда помогла бы Роналдиньо освоиться в европейском футболе, что стало бы полезно для молодого исполнителя.

Рулевой отметил, что аренда находилась на заключительном этапе согласования, «Сент-Миррену» было необходимо, чтобы игрока отпустил «Гремио», а Бразильская конфедерация футбола ( CBF ) должна была успеть подтвердить принадлежность контракта Роналдиньо ПСЖ .