Аморим объяснил отсутствие Рэшфорда в заявке на матч с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил отсутствие вингера Маркуса Рэшфорда в заявке на матч с «Фулхэмом». МЮ одержал выездную победу (1:0) в 23-м туре АПЛ.
Причина всегда одна – тренировки. Я считаю, что футболист должен вести себя должным образом в жизни — каждый день, обращая внимание на все детали. Если всё остаётся по-прежнему, я не собираюсь что-то менять со своей стороны. Ситуация для каждого игрока одинаковая – мы можем использовать любого, если он работает на полную мощность и делает всё правильно. Вы можете заметить, что на скамейке запасных нам не хватает скоростных исполнителей. Однако я предпочёл бы включить в заявку тренера вратарей Жорже, чем игрока, который не выкладывается на максимум каждый день.
По окончании сезона далеко не факт, что Аморим у руля МЮ останется. Держать на лавке лодыря и выпячивать это за собственную Значимость на людях - большого ума не надо. Это не показатель проф. пригодности коуча. Игры ведь нет, а тренерской мысли и подавно. Тот же Хейлунд от Марсика недалеко ушёл - нихрена толку на острие от него нет ..., да и по другим игрокам подобная тема актуальна.
P.S. Поэтому кто из этих двоих дольше протянет в клубе - большооооой вопрос!
По окончании сезона далеко не факт, что Аморим у руля МЮ останется. Держать на лавке лодыря и выпячивать это за собственную Значимость на людях - большого ума не надо. Это не показатель проф. пригодности коуча. Игры ведь нет, а тренерской мысли и подавно. Тот же Хейлунд от Марсика недалеко ушёл - нихрена толку на острие от него нет ..., да и по другим игрокам подобная тема актуальна.
P.S. Поэтому кто из этих двоих дольше протянет в клубе - большооооой вопрос!