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Аморим объяснил отсутствие Рэшфорда в заявке на матч с «Фулхэмом»

сегодня, 08:12

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил отсутствие вингера Маркуса Рэшфорда в заявке на матч с «Фулхэмом». МЮ одержал выездную победу (1:0) в 23-м туре АПЛ.

Причина всегда одна – тренировки. Я считаю, что футболист должен вести себя должным образом в жизни — каждый день, обращая внимание на все детали. Если всё остаётся по-прежнему, я не собираюсь что-то менять со своей стороны. Ситуация для каждого игрока одинаковая – мы можем использовать любого, если он работает на полную мощность и делает всё правильно. Вы можете заметить, что на скамейке запасных нам не хватает скоростных исполнителей. Однако я предпочёл бы включить в заявку тренера вратарей Жорже, чем игрока, который не выкладывается на максимум каждый день.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:51, ред.
Это ещё бабка на двое сказала...
По окончании сезона далеко не факт, что Аморим у руля МЮ останется. Держать на лавке лодыря и выпячивать это за собственную Значимость на людях - большого ума не надо. Это не показатель проф. пригодности коуча. Игры ведь нет, а тренерской мысли и подавно. Тот же Хейлунд от Марсика недалеко ушёл - нихрена толку на острие от него нет ..., да и по другим игрокам подобная тема актуальна.

P.S. Поэтому кто из этих двоих дольше протянет в клубе - большооооой вопрос!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:45
....да, смотрю, зато остальные выкладываются у него каждый день!
Такой "офигительный" футбол вчера дали,до сих пор не пойму, а кто
играл -МЮ?
6q579urbcv66
6q579urbcv66
сегодня в 08:58
Воспитательная работа идет полным ходом.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:57
Уже в открытую говорит, что не рассчитывает на него.
112910415
112910415
сегодня в 08:30
и это очень серьёзно !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:19
Тренер прав. Футболист должен быть ответственно дисциплинированным... И больше ничего
Гость
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