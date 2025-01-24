Анчелотти: «Вальверде — самый универсальный футболист в мире»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отметил универсальность полузащитника Федерико Вальверде.
Вальверде никогда не жалуется на свою позицию на поле. Сейчас он самый универсальный футболист в мире. Он мог бы играть даже на позиции центрального защитника!
...ни разу не видел игры Федерико за Сборную Уругвая !!!
...что Он там,как он там,на какой позиции, вообще в этом плане ноль!
Реал затмил инфу напрочь, каюсь!!!!!!! (После ухода Кросса ,одна отдушина-Вальверде!!!)
...ни разу не видел игры Федерико за Сборную Уругвая !!!
...что Он там,как он там,на какой позиции, вообще в этом плане ноль!
Реал затмил инфу напрочь, каюсь!!!!!!! (После ухода Кросса ,одна отдушина-Вальверде!!!)