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Анчелотти: «Вальверде — самый универсальный футболист в мире»

вчера, 18:05

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отметил универсальность полузащитника Федерико Вальверде.

Вальверде никогда не жалуется на свою позицию на поле. Сейчас он самый универсальный футболист в мире. Он мог бы играть даже на позиции центрального защитника!

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23 января
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 21:17
Мне сразу вспоминается Аспиликуэта и слова Моура про него:"Мне очень нравятся футболисты такого типа. Думаю, что команда, собранная из 11 Аспиликуэт выиграла бы Лигу чемпионов.
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:13
Конечно универсализм у него на высоком уровне. А пушечные его голы из за пределов штрафной, одно загляденье
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:22, ред.
Герой второго плана. Ему бы пиара добавить и он бы затмил Беллингема. Играет очень полезно. Но именно на таких футболистах и экономит Перес. Иско, Асенсио, теперь вот Вальверде. Не ценит президент полезных, но не распиаренных игроков, делает ставку на капризных талантов вроде Азара и Мбаппе, игнорируя трудолюбивых пахарей.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:12
Вот здесь правда, наверное, второй бокс-ту-бокс в мире после Родри
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:32
Вальверде классный игрок! В Реале редко бывает по другому! Папа Карло похвалил сынка))) Все правильно!
shur
shur
вчера в 18:27
...сейчас меня буду бить ногами мои одноклубники!!!
...ни разу не видел игры Федерико за Сборную Уругвая !!!
...что Он там,как он там,на какой позиции, вообще в этом плане ноль!
Реал затмил инфу напрочь, каюсь!!!!!!! (После ухода Кросса ,одна отдушина-Вальверде!!!)
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