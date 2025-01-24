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Гарсия надеется на возвращение Куртуа, Лукаку и Де Брюйне в сборную Бельгии

сегодня, 19:56

Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия хочет, чтобы Тибо Куртуа вернулся в сборную.

Тибо Куртуа – один из величайших игроков в Бельгии. У нас еще есть хорошие вратари, но Тибо – лучший голкипер в мире, на мой взгляд. Было бы здорово рассчитывать на него. Сигналы положительные.

Гарсия также надеется на возвращение Ромелу Лукаку и Кевина Де Брюйне.

Я обязательно поеду в Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы поговорить с игроками, которые могут сделать нас топ-сборной. Я всегда считал, что с самыми большими игроками легче всего работать. С ними можно быть прозрачным и честным.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:01
Пора строить новую команду
112910415
112910415
сегодня в 20:40
малость утопично всё это
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:23
Зачем лететь к каждому из них? По телефону нельзя обсудить? Или он собрался уговаривать и бегать за каждым…
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:09
Гарсия начал с того, что сказал то, чего от него ждали. Правда есть одно но... Если перечисленные игроки
вернутся в сборную, тренеру придётся кого-то отцепить из нынешнего состава. Я думаю, Руди один раз сказал и настаивать не будет.
Гость
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