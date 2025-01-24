Гарсия надеется на возвращение Куртуа, Лукаку и Де Брюйне в сборную Бельгии

Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия хочет, чтобы Тибо Куртуа вернулся в сборную.
Тибо Куртуа – один из величайших игроков в Бельгии. У нас еще есть хорошие вратари, но Тибо – лучший голкипер в мире, на мой взгляд. Было бы здорово рассчитывать на него. Сигналы положительные.
Гарсия также надеется на возвращение Ромелу Лукаку и Кевина Де Брюйне.
Я обязательно поеду в Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы поговорить с игроками, которые могут сделать нас топ-сборной. Я всегда считал, что с самыми большими игроками легче всего работать. С ними можно быть прозрачным и честным.
вернутся в сборную, тренеру придётся кого-то отцепить из нынешнего состава. Я думаю, Руди один раз сказал и настаивать не будет.
вернутся в сборную, тренеру придётся кого-то отцепить из нынешнего состава. Я думаю, Руди один раз сказал и настаивать не будет.