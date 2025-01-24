Гарсия надеется на возвращение Куртуа, Лукаку и Де Брюйне в сборную Бельгии

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сегодня, 19:56

Новый главный тренер сборной Бельгии хочет, чтобы вернулся в сборную.

Тибо Куртуа – один из величайших игроков в Бельгии. У нас еще есть хорошие вратари, но Тибо – лучший голкипер в мире, на мой взгляд. Было бы здорово рассчитывать на него. Сигналы положительные.

Гарсия также надеется на возвращение и .