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Гвардиола: «Нужно выучить русский или узбекский для общения с Хусановым»

сегодня, 01:07
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о дебюте защитника Абдукодира Хусанова в матче с «Челси» (3:1).

Узбекский футболист, вышедший в стартовом составе, допустил ошибку в эпизоде с первым голом лондонской команды на 3-й минуте, а на 4-й получил жёлтую карточку. На 54-й его заменил Джон Стоунз.

Он не говорит по-английски, поэтому я с ним не разговаривал. Рассматривал ли возможность его замены в течение первых пяти минут? Ну, мне нужно выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним. С ним всё будет в порядке. Он провёл всего одну-две тренировки.

Я сделал замену по двум причинам, в основном из-за жёлтой карточки. Не из-за ошибок. Мне нужен Джон [Стоунз] для матча с «Брюгге» в среду, потому что Омар Мармуш, Хуса и Витор Рейш не смогут сыграть.

Игроки были вместе. Это было очень важно. Любой игрок может допустить ошибку. Болельщики «Манчестер Сити» всегда поддерживают новых игроков. Он так молод. Он научится.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 02:14
Сейчас Пеп говорит с удовольствием, наверное, даже с пытливостью - исправляется, посмотрим)
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:44
Надо и арабский уже подучивать.. Пока не поздно.. 🤭
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:20, ред.
Хорошо что Хусанову не надо учить английский - исключительная биомеханика узбека в поле сама направит мысли партнёров в нужное русло... (facepalm).

P.S. А Пеп то..., Пеп каков ! Сентиментальный, добрый, сердечный...
Со всеми бы так ! ((
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