Гвардиола: «Нужно выучить русский или узбекский для общения с Хусановым»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о дебюте защитника в матче с «Челси» (3:1).

Узбекский футболист, вышедший в стартовом составе, допустил ошибку в эпизоде с первым голом лондонской команды на 3-й минуте, а на 4-й получил жёлтую карточку. На 54-й его заменил Джон Стоунз.

Он не говорит по-английски, поэтому я с ним не разговаривал. Рассматривал ли возможность его замены в течение первых пяти минут? Ну, мне нужно выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним. С ним всё будет в порядке. Он провёл всего одну-две тренировки.

Я сделал замену по двум причинам, в основном из-за жёлтой карточки. Не из-за ошибок. Мне нужен Джон [Стоунз] для матча с «Брюгге» в среду, потому что Омар Мармуш, Хуса и Витор Рейш не смогут сыграть.

Игроки были вместе. Это было очень важно. Любой игрок может допустить ошибку. Болельщики «Манчестер Сити» всегда поддерживают новых игроков. Он так молод. Он научится.