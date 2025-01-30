Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2024/2025

Слот: «Никаких гарантий первое место на общем этапе Лиги чемпионов не даёт»

сегодня, 08:33

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий касательно 1-го места команды по итогам общего этапа Лиги чемпионов.

Трудно сказать, насколько важным достижением это следует считать, но это здорово. Я много раз говорил, что трудно судить по восьми турам, особенно если все команды встречались с разными соперниками. Мне это ничего особо не говорит, по правде сказать, поскольку у некоторых оппоненты были проще, чем у других. Но всегда приятно стать первым.

Впрочем, никаких гарантий на следующий раунд это нам не даёт. Я вижу четыре команды, с которыми мы можем сыграть, и с одной из них не хотелось бы встречаться, когда ты финишируешь первым (возможно, речь о ПСЖ — прим. ред.).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола оценил шансы на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Сегодня, 08:17
Роналду: «Мой сын Маттео говорит, что Мбаппе лучше меня»
Вчера, 19:32
Касильяс: «Над Винисиусом смеялись, а он стал лучшим в мире»
Вчера, 18:30
Глава RFEF: «Перес сказал: „Мы потеряли много титулов из-за судей“»
Вчера, 12:48
Оби Микел: «Абрамовичу всё ещё больно от того, что произошло с „Челси“»
Вчера, 11:21
Скоулз: «Рэшфорду лучше уйти из „Манчестер Юнайтед“ как можно скорее»
28 января
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:46
зато дает например 10 мульенов почти)) Ливерпулю это дробина, а вот для клубов уровня Лацио - бюджет на трансферы почти)
112910415
112910415
сегодня в 10:46
всё впереди - и великие трудности, и волнующие радости !
vfkz6b7sw32n
vfkz6b7sw32n
сегодня в 10:39
Гарантии все же есть, в первую очередь психологические, Ливерпулю удачи в ЛЧ.
tbayemj5sx7w
tbayemj5sx7w
сегодня в 09:15
Все клубы сильные, выиграть может каждый, все зависит от обстоятельств.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:01
Футбол самая непредсказуемая игра. Слот прав, все имеют шансы на победу в ЛЧ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 