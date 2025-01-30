Слот: «Никаких гарантий первое место на общем этапе Лиги чемпионов не даёт»

Главный тренер «Ливерпуля» дал комментарий касательно 1-го места команды по итогам общего этапа Лиги чемпионов.

Трудно сказать, насколько важным достижением это следует считать, но это здорово. Я много раз говорил, что трудно судить по восьми турам, особенно если все команды встречались с разными соперниками. Мне это ничего особо не говорит, по правде сказать, поскольку у некоторых оппоненты были проще, чем у других. Но всегда приятно стать первым.